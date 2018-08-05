Tutmayı kendi öğrenen robot el geliştirildi
Araştırmacılar, cisimleri tutmayı kendi başına öğrenebilen bir robot el geliştirdiler!
Elinizle her gün o kadar fazla cismi kaldırırsınız ki, bu eylem size oldukça basit görünür. Oysa bu işlem tüm yaşamınızı saran bir sinir ağı, tendon ve kas ağının sonucunda ortaya çıkıyor. Bir şeyleri aynı güvenilirlikle alabilen bir robot yapmanın oldukça zor olduğu görüldü ve küçük değişiklikler bile dikkatlice tasarlanmış bir robot eli tamamen başparmaklardan oluşur hale getirebiliyor. OpenAI adlı bir şirket, nesneleri daha insan benzeri bir yolla kavrayan bir robot el geliştirdiğini ve insan tarafından öğretilmesinin gerekmediğini söylüyor – bu robot yapması gereken her şeyi kendi başına öğrenmiş durumda.
Hayatımız boyunca, beynimiz farklı nesneleri nasıl alacağını öğreniyor. Bilinçli bir seviyede, bir ahşap blok veya bir elma tutma arasında hiçbir fark bulunmuyor. Bu işlemleri rahatlıkla yapabiliyoruz. İnsan hareketlerini bir makineye tercüme etmek ise gereksiz bir şekilde karmaşık hale gelebiliyor. Bu yüzden OpenAI, insan unsurunu tamamen atlamaya karar verdi. Bir robotun, çeşitli nesnelerin nasıl alınacağını yavaş yavaş öğrenene kadar bir simülasyonda tekrar tekrar denemesine ve başarısız olmasına izin verdiler.
Simüle edilmiş robot elin gerçek zamanda çalışması gerekmediğinden dolayı araştırmacılar, yaklaşık 50 saat içerisinde yaklaşık 100 yıllık deneme ve yanılmayı simüle edebildiler. Bunu yapmak için ciddi bir bilgisayar donanımı gerekiyordu: 6,144 işlemci ve 8 GPU, öğrenme aşamasını güçlendirdi. OpenAI bu sistemi Dactyl olarak adlandırıyor ve artık simülasyonun ötesine geçmiş durumda.
Dactyl, fiziksel bir robot elinde çalışması ile beraber insan benzeri hareketler yapabilir oldu. Diğer tarafına bakmak için bir nesneyi etrafında döndürmek gibi çoğunlukla önemsemediğimiz hareketler, çoğu robot için zorlu oluyorlar. Dactyl ise bu hareketleri kolaylıkla yapabiliyor, ancak yardımcı olacak gelişmiş donanımlara sahip. Shadow Dexterous Hand, çoğu robot kolu için yedi olan özgürlük derecesi ile karşılaştırıldığında 24 derecelik özgürlüğe sahip. Robot, her parmağın konumunu biliyor ve nesneyi yönlendirmesine yardımcı olmak için üç kamera açısı ile besleniyor.
Daha önemli olan ise bu sistemin tek bir nesne türü ile sınırlanmamış olması. Robot, eline uyan her şeyi tutabiliyor ve manipüle edebiliyor. Bu, "genelleme" olarak adlandırılıyor ve makineleri hayatımıza dahil etme sürecimizde robotiklerin önemli bir yönü olarak öne çıkıyor. Bir robotun bir günde yapması gereken her şeyi yapmayı öğrenmesini bekleyemezsiniz. Ancak ideal olarak, halihazırda gerçekleştirmiş olduğu bir işe benziyorsa, kolaylıkla öğrenebilmelidir. Örneğin, robot uşağınız sabahları portakal suyunuzu verebiliyorsa, her ikisinin de nasıl yapılacağını ayrı ayrı öğrenmeden akşam kahvenizi de dökebilmelidir.
Levent Öztürk
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