Tutmayı kendi öğrenen robot el geliştirildi

Araştırmacılar, cisimleri tutmayı kendi başına öğrenebilen bir robot el geliştirdiler!

Tutmayı kendi öğrenen robot el...

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Tutmayı kendi öğrenen robot el geliştirildi

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