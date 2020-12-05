TV+ ile 2020'ye Unutulmaz Veda

Ekran tutkunlarının en çok tercih ettiği televizyon platformu TV+, yılın son ayında da birçok yeni dizi ve belgeseli seyirciyle buluşturuyor. 'Diana: Dünyayı Sarsan Röportaj' ve 'Lennon'ın Son Haftası' belgesellerinin yanı sıra 'Partisan' dizisi ilk kez TV+'ta yayınlanacak.