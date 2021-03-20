Tweet'lerinizi Düzenlemek mi İstiyorsunuz? O Zaman Pamuk Eller Cebe!

Bir uygulama araştırmacısının ekran görüntüsü, henüz açığa çıkarılmamış bir Twitter özelliğinin abonelik sistemi ile, ücretli olarak verileceğine işaret ediyor.

Tweet'lerinizi Düzenlemek mi İstiyorsunuz?

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