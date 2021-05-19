Twitch'den Abonelik Fiyatlarındaki Ayarlamaya Dair Açıklama

Twitch tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç ay içinde, yerel maliyetlere daha iyi uyum sağlamak için çoğu ülkede aboneliklerin (mevcut aboneler, yeni ücretli abonelikler ve hediye abonelikleri) fiyatında ayarlamalara gidileceği belirtildi.