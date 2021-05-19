Twitch'den Abonelik Fiyatlarındaki Ayarlamaya Dair Açıklama

Twitch, içerik oluşturucuları ekosisteminin büyümesine yatırım yapmaya devam ediyor. Twitch tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç ay içinde, yerel maliyetlere daha iyi uyum sağlamak için çoğu ülkede aboneliklerin (mevcut aboneler, yeni ücretli abonelikler ve hediye abonelikleri) fiyatında ayarlamalara gidileceği belirtildi. Bunlardan ilki, 20 Mayıs 2021'de, Meksika ve Türkiye olacak. Meksika ve Türkiye'yi, 2021'in 3. çeyreğinden itibaren Asya, Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'daki çoğu ülke takip edecek.
Twitch'den yapılan açıklamada, şunlar belirtildi: "Bir izleyicinin abonelik fiyatı, yaşadıkları yere ve Twitch ödeme yöntemini belirledikleri yere bağlı olacak. Bu fiyatlandırma modelini, nerede yaşıyorlarsa yaşasın izleyiciler için fiyatların uygun şekilde ayarlanmasını sağlamak için tasarladık. İçerik oluşturucular için bu, kanallarındaki bazı izleyicilerin farklı fiyatlar görebileceği anlamına gelir. Bu değişiklik, her yerdeki içerik oluşturucuların topluluklarını büyütmelerini kolaylaştırırken, izleyicilerin desteklerini göstermelerini ve reklamsız görüntüleme (içerik oluşturucu tarafından etkinleştirildiğinde), özel kanal ifadeleri, alt görev rozetleri gibi abone avantajlarına erişmelerini daha uygun hale getirecek.
Yeni fiyatlandırma programı ilk olarak 20 Mayıs 2021'de Meksika ve Türkiye'de başlayacak. Türkiye (9,90 TL) ve Meksika'daki (48 Peso) yeni fiyatlar önemli fiyat düşüşlerini yansıtıyor."
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