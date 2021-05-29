Twitch, Bir Anda Yayıncıların Bikini ile Çektiği Jakuzi Videoları ile Doldu

Genelde oyuncuların videoları paylaştığı, canlı yayın yaptığı bir platform olan Twitch son zamanda jakuzi videoları ile dolup taşıyor. Pek nereden çıktı bu jakuzi videoları? Twitch, jakuzi videoları için neden özel bir bölüm açtı?

Twitch neden jakuzi videoları ile doluyor?

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