Twitter, Aktif Olmayan Hesapları Siliyor

Twitter, uzun süredir oturum açmayan kullanıcılarını 11 Aralık tarihine kadar oturum açmaları konusunda uyardı. Aksi halde kullanıcılar, uzun süreli hareketsizlik nedeniyle kullanıcı adına erişimi kaybedecekler.
Firma, yaptığı bir açıklamada Twitter'ı daha güvenilir bir yer haline getirmek için aktif olmayan hesapları temizlediklerini söyledi. Firma, hesabınıza zaman zaman oturum açmanız gerektiğinin Hareketsiz Hesaplar İlkesinde belirtildiğinin de altını çizdi. Açıklamaya göre firma, altı aydır oturum açmayan hesapları kalıcı olarak silebilecek.
Sosyal platform, bu ilke kapsamında kullanıcı adlarını silecek ve silinen isimler, başkaları tarafından yeniden kullanılabilir olacak. Kullanıcı adlarının ne zaman tekrar kullanıma açılacağı ise belli değil.
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