Twitter, Aktif Olmayan Hesapları Siliyor

Hesaplar tehlikede! Twitter, uzun süredir oturum açmayan kullanıcılarına bir uyarı e-postası gönderdi.

Twitter, Aktif Olmayan Hesapları Siliyor

Twitter, uzun süredir oturum açmayan kullanıcılarını 11 Aralık tarihine kadar oturum açmaları konusunda uyardı. Aksi halde kullanıcılar, uzun süreli hareketsizlik nedeniyle kullanıcı adına erişimi kaybedecekler.

Firma, yaptığı bir açıklamada Twitter'ı daha güvenilir bir yer haline getirmek için aktif olmayan hesapları temizlediklerini söyledi. Firma, hesabınıza zaman zaman oturum açmanız gerektiğinin Hareketsiz Hesaplar İlkesinde belirtildiğinin de altını çizdi. Açıklamaya göre firma, altı aydır oturum açmayan hesapları kalıcı olarak silebilecek.

Sosyal platform, bu ilke kapsamında kullanıcı adlarını silecek ve silinen isimler, başkaları tarafından yeniden kullanılabilir olacak. Kullanıcı adlarının ne zaman tekrar kullanıma açılacağı ise belli değil.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
İnternet Gerçekten Çöker mi?
Deepfake Tehdidine Karşı Yerli Çözüm
Samsung'dan 'O Cuma Bu Cuma' Kampanyası
ABDli Profesör, Mars'ta Böcek Bulduğunu İddia Ediyor!
Honor View 30 ve Honor View 30 Pro Tanıtıldı

 

 