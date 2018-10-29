Twitter Bombacının Hesabını Kapatmadığı İçin Üzgün

Twitter, 13 el yapımı patlayıcı gönderme suçundan tutuklanan Cesar Sayoc'un hesabını hemen kapatmadığı için özür diledi!

Twitter Bombacının Hesabını Kapatmadığı İçin Üzgün

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Yerli Elektronik Ürünler

Oyuncular buraya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Qualcomm Apple'dan dünyaları talep etti!
iPhone XR vs. Pixel 3 vs. Galaxy S9 vs. OnePlus 6
iPhone'cular Hamburgerci, Android'ciler Pizzacı!
iOS 12.1 Grup FaceTime ve Çift SIM İle Geliyor
IBM, Red Hat'ı 34 Milyar Dolara Satın Alıyor!

İlginizi çekebilir