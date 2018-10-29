Twitter Bombacının Hesabını Kapatmadığı İçin Üzgün
Twitter, 13 el yapımı patlayıcı gönderme suçundan tutuklanan Cesar Sayoc'un hesabını hemen kapatmadığı için özür diledi!
FBI Direktörü Christopher Wray, Ekim 2018'de Washington DC'deki Adalet Bakanlığı'ndaki son bombalama saldırısında bir şüphelinin yakalanması ile ilgili bir basın toplantısında konuştu. Yetkililer, önde gelen Demokratları ve Cumhurbaşkanı Trump'u eleştirenleri hedef alan saldırılarının ardından Cesar Sayoc'u tutukladı.
Cesar Sayoc'un el yapımı patlayıcıları göndermekle ilgili olarak tutuklandığı açıkladıktan sonra, Sayoc'a ait iki hesap askıya alındı. İnternet kullanıcıları şüphelinin kimliği açıklandıktan hemen sonra Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın mitinglerinde çekilen resimlerinin yanı sıra, bombaların gönderildiği kişiler de dahil olmak üzere çeşitli insanları tehdit eden bir dizi sosyal medya gönderisi de bulunan hesabı çabucak buldular.
Tehdit alanlardan biri siyasi analist Rochelle Ritchie idi. Sayoc'un kendisine karşı yaptığı tehditlerin ekran görüntüsünü tweetlemesinin ardından Twitter hiçbir şey yapmamıştı. Şüphelinin yakalanma haberi Fox News'de görüntülendikten sonra her iki hesabı da askıya alan Twitter bir tweet attı: "Rochelle Ritchie'nin kendine yapılan tehdit hakkındaki uyarısını dikkate almayarak bir hata yaptık. Tweet kurallarımızı ihlal ediyordu ve kaldırılmalıydı. Bu hata için çok üzgünüz."
Şirket konu derinlemesine araştırdığını söylerken, bu olay sosyal medya aracılığıyla tehditlerle karşı karşıya olan herkes için durumu daha da korkutucu hale getirdi. Twitter, insanların suç eylemlerinden sorumlu olmamakla birlikte, kullanıcıların platformunda başkalarını tehdit etmesine göz yummayıp, müdahale etmesini öngören politikalara sahip. Ancak bu son örnekte olduğu gibi bu konuda her zaman başarılı olduğunu söylemek oldukça zor.
Yavuz Alp Şimşek
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