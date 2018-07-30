Twitter, Bu Davranışlara Tahammül Göstermeyecek!
Twitter, Periscope'ta bu davranışları gösteren kullanıcılara artık acımayacak!
Periscope yayınlarında sıkça görülen saldırgan ve incitici davranışlara karşı verdiği mücadelede Twitter, geçtiğimiz Cuma günü yeni bir adım atacağını duyurdu. Twitter'a göre; artık canlı yayınlarda hakaret, küfür, tehdit ve benzeri ifadeler kullanan kullanıcılara karşı Periscope Topluluk İlkeleri kapsamında uygulanılacak yaptırımlar konusunda daha da agresif bir tutum gösterilecek.
Periscope'un konuyla ilgili blog yazısında "herkesin canlı yayın izlerken güvende hissetmeye hakkı olduğu" vurgulanıyor. Twitter, günümüzde bunu sağlamak için grup moderasyonu yöntemini kullanıyor. Örneğin, canlı yayında bir yorum bir kişi tarafından "saldırgan ve suistimal edici" olarak rapor edildiğinde, Periscope o sırada canlı yayını izliyor olan birkaç kişiyi rastgele seçerek o yorumu gösteriyor ve yorumun gerçekten de spam, hakaret veya tehdit içerikli olup olmadığını teyit ederek duruma göre işlem yapıyor. Burada yorumun niteliğinin rastgele kullanıcılara sorulması ise raporlama sistemini kötüye kullanabilecek kişilerin önüne geçmek için alınan bir önlem.
Ancak bu, kötü davranışlarda bulunan kullanıcıyı yalnızca o canlı yayına yorum yapmaktan alıkoyan bir sistemdi. Saldırgan isterse diğer canlı yayınlarda da kötü davranışlarını tekrarlayarak Periscope topluluğunun huzurunu bozmaya devam edebiliyordu.
Twitter artık bu tür şikayetler sonucunda birçok kez suçlu bulunarak uzaklaştırılmış hesapları incelemeye alacak, suçlu görülmesi durumunda da söz konusu hesapları askıya alabilecek.
Twitter'ın kullanıcılarını korumak için sıkı politikalara sahip olduğu bilinen bir durum. Ancak dev sosyal medya platformu bu ilkelerini uygulamada zaman zaman ciddi sorunlar yaşamış, bu ise platformdaki aktif kullanıcı sayısını bile büyük ölçüde olumsuz etkilemişti. Bu yüzden Twitter için bu tür istenmeyen hareketleri gösteren hesapları ortadan kaldırmak, sosyal medya devinin uzun vadedeki iyiliği için yapması gereken bir şey. Twitter ise bu amaçla ayrıca çevrimiçi suistimale karşı çözümler sunan Smyte'ı da bünyesine katmıştı. Smyte'ın Twitter içerisindeki faaliyetleri şu ana kadar pürüzsüz ilerlememiş olsa da, şirketin sahip olduğu teknoloji Twitter'ın başına bela olan saldırgan kullanıcı hesabı problemini çözme yolunda yardımcı olabilir.
Periscope'un yeni topluluk ilkeleri 10 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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