Twitter, Bu Özelliği Tarihe Gömüyor
Twitter, zaman zaman gizlilik sorunlarına yol açan ve pek kullanılmayan bu işlevi tarihe gömüyor!
Twitter, tweet'lere konum ekleme özelliğini kaldıracağını duyurdu. Destek hesabından paylaşılan bir tweet ile yapılan duyuruya göre firma, sosyal ağdaki deneyimi basitleştirmek için böyle bir değişikliğe gidiyor. Konum özelliği tweet'lerden kaldırılırken bir istisna, Twitter'ın yenilenen kamerası olacak.
Konum etiketleme özellikle gizlilik açısından Twitter'ı zorlayan bir işlev idi. Bazı kullanıcılar, protesto veya konser gibi olaylarda işlevi arkadaşlarının kendisini bulması için konumunu paylaşmaktaydı. Konum bilgisi ekleme en başından biri isteğe bağlı olsa da çoğu zaman sorunlara yol açtı. Bazen "New York" gibi genel bir alanı paylaşmak bile kullanıcının GPS koordinatlarını ortaya çıkardı. Twitter'ın bu sorunu tamir etmesi, Nisan 2015'i buldu. Bu tarihten sonra sosyal platform, "yüksek isabetli konum" için kullanıcılardan izin istemeye başladı.
Bu değişikliğe karşın Twitter'ın eski tweet'lerdeki kesin konum verilerini silmediğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.
Çoğu kullanıcı tam konumunu paylaşmayı tercih etmeyeceğinden, işlevin kaldırılması birçok kullanıcıyı sıkıntıdıan kurtaracak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın