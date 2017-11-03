Twitter Çalışanı, Trump'ın hesabını kapattı!
Twitter'ın işten ayrılmak üzere olan bir çalışanı, gitmeden hemen önce ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kapattı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, dün kısa bir süre ortadan kayboldu ve geri geldi.
@realdonaldtrump Twitter hesabının Twitter'ın bir destek çalışanı tarafından kapatıldığı, çalışanın işteki son günü olduğu anlaşıldı. Hesabın yaklaşık 11 dakika kapalı kalmasının ardından Twitter, araştırmalara başladı.
41,7 milyon takipçisi olan Trump'ın paylaşımları, sık sık tartışmalara neden olmasıyla popüler. Yaşanan bu olay ise hesabın güvenliği konusunu gündeme taşıdı. Yaşananlardan ABD başkanının resmi hesabı olan @POTUS'un etkilenmediği söyleniyor.
Hesabın geri getirilmesinin ardından Trump'ın ilk paylaşımı, Cumhuriyetçi Parti'nin vergi kesintisi hakkında oldu. Twitter ise sorunu incelediğini ve bir daha yaşanmaması için gerekli adımları attığını söyledi.
Zeynel A. Öztürk
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