Twitter Çalışanı, Trump'ın hesabını kapattı!

Twitter'ın işten ayrılmak üzere olan bir çalışanı, gitmeden hemen önce ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kapattı!

Twitter Çalışanı, Trump'ın hesabını kapattı!

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