Twitter, Direkt Mesajlar İçin Uzun Süredir Beklenen Özelliği Hayata Geçirdi

Bir Android kullanıcısı olarak, gelen bir Twitter direkt mesajını bulmak için Twitter'da sürekli aşağı kaydırarak bakınmak yerine, bu konuşmayı basitçe bir arama yaparak bulabildiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Uzun zamandır beklenen ancak bir türlü gelmeyen bu özelliğe yakında kavuşacakmışız gibi görünüyor.
Twitter sonunda bundan iki yıl önce iOS'a getirdiği DM (Direkt Mesaj) arama seçeneğini Android'e getirdi. Üstelik buna faydalı birkaç yeni özellik de ekliyor. Artık kullanıcı adı ile arama yapmakla yetinmek yok, sohbet içinde geçen kelimeleri de arama imkanı bulunuyor.
Twitter'ın masaüstü uygulamasının güçlü arama seçenekleri olsa da, mobilde böyle bir arama seçeneğine sahip olmak, Android kullanıcılarını çok mutlu edecek gibi görünüyor.
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