Twitter, Direkt Mesajlar İçin Uzun Süredir Beklenen Özelliği Hayata Geçirdi

Twitter Android uygulaması kullanıcılarının çok rahatsız olduğu bir konu sonunda çözüme ulaşıyor gibi görünüyor. Android platformunda Twitter DM'leri arasında arama yapmak gerçek oluyor!