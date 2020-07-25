Twitter, Düşen Gelirlerine Karşı Ücretli Üyeliği Düşünüyor

Twitter, küresel çaptaki salgının etkisiyle başarılı bir çeyreği geride bıraktı. Firma, geçen seneye göre yüzde 34 artış kaydederek nisan ile haziran arasında 186 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştı.
Bununla birlikte firma, reklam gelirlerinin yavaşlaması nedeniyle 124 milyon dolar işletme kaybı yaşadı. Sosyal platform, bunun ışığında gelirlerini reklamın dışına taşımak ve bir tür ücretli üyelik sistemi oluşturmak istiyor. Bununla birlikte firma, bu tür modellerle ilgili henüz ilk denemelerini yapıyor ve bu sene yeni bir gelir kaynağı oluşturmayı planlamıyor.
Our acquisition of CrossInstall will accelerate key work streams in direct response. CrossInstall strengthens our ads-focused team, adds a successful demand-side platform, should help us build performance products & increase value of MoPub to mobile app developers. $TWTR pic.twitter.com/nshSAOW0PW— Twitter Investor Relations (@TwitterIR) July 23, 2020
Şirketin CEO'su Jack Dorsey, perşembe günü yaptığı bir konuşmada farklı yöntemlerle ilgili "bu sene bazı testler görebileceğimizi" söyledi. Dorsey, herhangi bir yeni gelir hattının reklam işini tamamlayıcı nitelikte olacağının altını çizdi. Yani firmanın asıl gelir kaynağını ücretli üyeliğe dayandırmak gibi bir amacı bulunmuyor.
Twitter'ın aklından ne tür bir üyelik sistemi geçtiği ve bu üyelik sistemiyle ne gibi hizmetler sunacağı bilinmiyor. Tahmin yürütmek gerekirse, firma ilk başta reklamları kaldırmaya yönelik bir ücretli üyelik sunabilir.
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