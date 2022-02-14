Twitter Güvenli İnternet İçin 10 Güvenlik İpucunu Açıkladı

Bugün, özellikle gençler olmak üzere tüm kullanıcılar için daha güvenli bir interneti teşvik etmeye yönelik küresel bir girişim olan Güvenli İnternet Günü kutlanıyor. Bu vesileyle, Twitter, insanları İnternet güvenliği konusundaki sohbete katılmaya teşvik etmek için bir emoji başlattı (#GüvenliİnternetGünü, #SID, GİG2021 Tweetleme ile etkinleştirildi) ve de bir kılavuz hazırladı.
İster K-pop hayranı, ister Star Wars tutkunu olun, ister pop kültürü bağımlısı veya haber meraklısı olun, sohbetin bir parçası olmak için Twitter'a gelirsiniz. Bazen ise, bu konuşmalar çok ısınabilir, sertleşebilir, çeşitlenebilir. Twitter, Daha Güvenli İnternet Günü'nü kutlamak için, sohbete katılırken daha güvende hissedebilmeniz, dijital ayak izinizi yönetebilmeniz ve platformdaki deneyiminizi kontrol edebilmeniz için Twitter'ın güvenlik araçlarına yönelik bir kılavuz hazırladı.
Bir Tweeti bildirmek bazen salt yeterli olmuyor, Twitter'ın kendinizi korumanıza yardımcı olacak birçok ek güvenlik özelliği var. İşte o 10 özellik:
Engelle: Olumsuzluklardan kurtulun - belirli hesapların sizinle iletişim kurmasını, Tweet'lerinizi görmesini ve sizi takip etmesini kısıtlayabilirsiniz. Burada Blok hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sessize Al: Görmek istemiyor musun? Bir hesabın Tweetlerini takibi bırakmadan veya engellemeden zaman tünelinizden kaldırarak istenmeyen gürültüyü en aza indirin. Ayrıca belirli kelimeleri, konuşmaları, cümleleri, kullanıcı adlarını, emojileri veya hashtag'leri de kapatabilirsiniz. Burada daha fazla bilgi edinin
Takipçileri Kaldır: Kendi takipçi listenizi oluşturun. Birini doğrudan Engellemeden, Takipçiler listenize dokunabilir ve o kişinin sizi takip etmesini aktif olarak kaldırabilirsiniz.
Hassas Medya: Twitter'ın varsayılan ayarı, potansiyel olarak hassas materyalleri bir uyarının arkasına yerleştirmektir. Bunu kontrol edebilir veya ayarlarınızı değiştirerek bu medyayı görüntülemeyi seçebilirsiniz.
Görüşmelerinizi ve DM'lerinizi kontrol edin
Yanıtları Gizle: Bazen yanıtlar biraz kontrolden çıkabilir. Görüşmelerinizde kimlerin görünürlük kazanacağını siz seçersiniz. Bir yanıtın konu dışı veya spam içerdiğini ve sohbetten uzaklaştırdığını düşünüyorsanız, yanıtı tıklayıp gizleyebilirsiniz. Yanıtlar silinmez, ancak fazladan bir tıklamanın arkasına yerleştirilir. Daha fazlasını buradan öğrenin.
Konuşma Kontrolleri: Herkes her sohbette olmak zorunda değildir ve Tweetinize kimlerin cevap verebileceğini istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Bu özellik, bir konuşmayı Engelle'yi kullanmak zorunda kalmadan proaktif olarak yönetmenize yardımcı olabilir ve istenmeyen postaları önleyebilir. Konuşma ayarları kılavuzumuza buradan göz atın.
DM'lerim: DM'lerinize kimlerin girebileceğini siz seçersiniz. DM ayarları, istenmeyen mesajları filtrelemenize ve takip etmediğiniz kişilerden gelen mesajları sınırlamanıza olanak tanır. Daha fazla bilgi burada.
Dijital ayak izinizi yönetin ve kendinizi ve verilerinizi güvende tutun:
2FA: Hesabınızı güvende tutun. Hesabınız için, parolanıza ek bir güvenlik denetimi eklemenize olanak tanıyan ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin. Nasıl kuracağınızı buradan öğrenebilirsiniz.
Tweetlerinizi koruma: Tüm dünyanın düşüncelerinizi bilmesi gerekmez. Tweetlerinizi yalnızca takipçilerinize görünür kılmayı seçerek her şeyi gizli tutun. Biri sizi takip etmek istediğinde bir istek alacaksınız. Nasıl olduğunu buradan öğrenin.
Keşfedilebilirlik: IRL arkadaşlarını ve internet arkadaşlarını ayrı tutun. Twitter'a yeni biri katıldığında, o kişinin ve Twitter'ın e-postanıza ve/veya telefon numaranıza erişimi varsa, bu kişinin hesabınızı takip etmesi önerilebilir. Bu verilere dayalı olarak yeni hesaplara önerilmek istemiyorsanız, keşfedilebilirliğinizi devre dışı bırakabilirsiniz. Tüm detayları buradan alın.
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