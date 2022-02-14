Twitter Güvenli İnternet İçin 10 Güvenlik İpucunu Açıkladı

Dünyada bugün #GüvenliİnternetGünü kutlanıyor. Twitter, bu günde Twitter'da sohbete katılırken daha güvende hissedebilmeniz, dijital ayak izinizi yönetebilmeniz ve platformdaki deneyiminizi kontrol edebilmeniz için güvenlik araçlarına yönelik bir kılavuz hazırladı.