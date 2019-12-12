Twitter'dan JPEG Dosyaları İçin Yeni Karar!

Twitter, artık paylaşılan JPEG dosyaları için farklı bir yol izleyeceğini açıkladı!

Twitter Artık JPEG'lerin Kalitesini Düşürmeyecek

Sosyal platform Twitter, paylaşılan JPEG resimlerinin kalitesini artık düşürmeyecek.

Twitter mühendisi Nolan O'Brien'ın duyurusuna göre web arayüzünden yüklenen resimlerde JPEG kodlaması korunacak. Şimdiye kadar yüzde 85'den kaliteli olan JPEG dosyalarının kalitesi, yüzde 85'e indiriliyordu. Bu durum, özellikle görsel içerik üretenlerin birçoğunun canını sıkıyordu.

Bununla birlikte bazı dezavantajlar, varlığını sürdürüyor. Örneğin ön izlemeler ve küçük resimler (Twitter akışında görünenler), dönüştürülmeye devam edilecek. Fark sadece orijinal resmi açtığınızda görünecek. Tüm bunlar, bitmap kodlama bilgisinin korunacağı ancak önceden olduğu gibi EXIF verisinin silineceği anlamına geliyor.

O'Brien'e göre 5MB'tan büyük veya ölçülerinden biri 4096 pikseli geçen resimler dönüştürülecek ve bu sırada kalitesinde kayıp olabilecek. Bunun yanında resim içerisinde yön bilgisi saklayan resimler de dönüştürülecek.

Değişiklik küçük gibi görünse de, çalışmalarını Twitter'da paylaşan fotoğraf meraklıları ve profesyonelleri için büyük bir fark olacağı açık.

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