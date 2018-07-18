Twitter, Milyonlarca Hesabı Askıya Aldı!

Twitter, kısa bir süre önce hesapları incelemeye aldığını bildirmişti. Sonuç: Milyonlarca hesap askıya alındı!

Twitter, milyonlarca hesabı askıya aldı!

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