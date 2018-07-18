Twitter, Milyonlarca Hesabı Askıya Aldı!
Twitter, kısa bir süre önce hesapları incelemeye aldığını bildirmişti. Sonuç: Milyonlarca hesap askıya alındı!
Twitter, her yıl bazı dönemlerde hesapları incelemeye alıyor ve bazı hesaplar üzerinde otoritesini kullanarak karar veriyor. Twitter'ın sistem olarak şeffaf olması gerektiğini düşünen yöneticiler, özellikle sahte hesaplara karşı oldukça sert bir politika uyguluyor. Bu sene de "bahar temizliği" yapan Twitter, Mayıs ve Haziran 2018 tarihleri arasında toplam 70 milyon hesabın ipini çekti.
Associated Press'in haberine göre sosyal medya devi, bu yıl mayıs ve haziran aylarında toplam 70 milyon hesabı askıya aldı. Şirketin 2017'nin son çeyreğinde de 58 milyon hesabı askıya alındığı biliniyor.
Özellikle sahte ve kullanılmayan hesapları dikkate alan Twitter, belirli dönemlerde bu temizliği yapıyor. Eğer şu sıralar twitter takipçilerinizin sayısında bir düşüş yaşadıysanız, sebebi takipçilerinizin aslında takipçileriniz olmadığı. Yani bu kullanıcılar ya sahte ya da artık Twitter'da aktif değillerdi.
Ercan Uğurlu
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