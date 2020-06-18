Twitter, Muhtemel Yeni Özelliği Sesli Tweet'leri iOS'ta Test Ediyor

Twitter, muhtemelen yakında kullanıma sunacağı yeni "sesli tweet" işlevini bazı iOS kullanıcılarına sunmaya başladı.

Twitter, Sesli Tweet'leri iOS'ta Test Ediyor

Twitter için "140 karakter" kısıtlamasının geçerli olduğu zamanları hatırlıyor olmalısınız. Bu sayı, şimdi farklı bir şekilde Twitter kullanıcılarının hayatına geri dönüyor.

Twitter tarafından, Twitter üzerinde yapılan duyuruya göre 140 saniyelik sesli tweet'ler paylaşmanız mümkün olacak. Bu yeni tweet yöntemi, şu an sadece bazı iOS kullanıcılarına sunuluyor. İşlevin "önümüzdeki haftalarda" tüm iOS kullanıcılarına ulaşacağı belirtiliyor. Android kullanıcılarının bu yeni işleve ne zaman erişebileceği ise belli değil.

Sesli tweet'ler gönderebilmek için Twitter akışının sağ alt köşesindeki "tüy" simgesine dokunun. Bu simgeye dokunduğunuzda bir ses dalgası simgesi görünüyorsa, şanslısınız demektir. Sesli mesaj kaydetmek için ses dalgası simgesine dokunun, gerekirse uygulamaya mikrofon izni verin ve en fazla 140 saniye süren mesajınızı kaydedin. Bittiğinde sağ üst köşedeki Tamam düğmesine basın.

140 saniyeden uzun konuşmanız halinde Twitter, kaydınızı bir mesaj dizisine dönüştürecek. Twitter'ın ses kaydınıza profil fotoğrafınızı eklediğini ve bu profil fotoğrafının, şu anki profil fotoğrafınızı değiştirseniz bile değişmediğini söyleyelim. Bu durumdan herkesin hoşlanmayacağını tahmin etmek zor değil.

Ses paylaşma işlevi, şu an sadece yeni tweet'ler için geçerli ve cevap verirken veya tekrar tweet'lerken kullanılmıyor. Bunun nedeni, muhtemelen çevrimiçi zorbalığın önüne geçmek.

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