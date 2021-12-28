Twitter'da seni takip etmeyenleri bul: 3 farklı yöntem

Twitter'da seni takip etmeyenleri bulmak için yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Twitter'da takibi bırakanları bulmak için uygulama içinde ve dışında birkaç yol var.
- Twitter'da sizi takip etmeyenleri ya da takibi bırakanları görmek için, kendi başınıza manuel olarak bakmanız veya bir web hizmetini seçmeniz gerekir.
- Bu kullanıcıların sizi takip edip etmediğini görmek için "Takipçiler" listenizi gözden geçirebilir veya Twitter profillerine bakabilirsiniz.
- Hizmeti kullanmaya başladığınızdan beri sizi takip etmeyi bırakanları görmek için üçüncü taraf bir uygulama da kullanabilirsiniz.
Twitter, çoğu sosyal medya sitesi gibi, takipçi arttırma hedefini içinde barındıran bir platform. Takipçilerinizin sizi takip etmeyi bırakıp bırakmadığını görmek için her takipçiyi araştırmaya vakti olmasa da, belirli bir kullanıcının sizi hala takip edip etmediğini veya Twitter hesabınızla yollarını ayırıp ayırmadığını bilmek istediğiniz zamanlar olabilir. Twitter, belirli bir kişinin sizi takip etmeyi bırakıp bırakmadığını öğrenmek için tek tıklamayla basit bir yol sunmaz, ancak öğrenmenin birkaç yolu vardır.
Takip Edilen Listenizi Kontrol Edin
Kaç kullanıcıyı takip ettiğinize bağlı olarak, bu seçenek pratik olmayabilir. Ancak sadece birkaç yüz kişiyi takip ediyorsanız ve takip ettiğiniz kişilerin sizi takip edip etmediğini görmek istiyorsanız, bu listeye nispeten hızlı bir şekilde göz atabilirsiniz.
Web sitesinde veya bir mobil uygulamada Twitter profilinizi açın ve Takip edilen butonuna tıklayın. Listede gezinin, hangi kullanıcıların adlarının yanında Seni takip ediyor etiketi olduğunu görün. Birisi yakın zamanda sizi takip etmeyi bıraktıysa, bu etiketi görmezsiniz.
Kullanıcının Profil Sayfasını Ziyaret Edin
Belirli bir kullanıcı hesabının sizi hala takip edip etmediğini bilmek istiyorsanız, başka bir çözüm doğrudan o profil sayfasına gidip kullanıcı adının yanında Seni takip ediyor etiketi aramaktır. Bu etiket yoksa kullanıcının sizi takip etmeyi bıraktığını anlayabilirsiniz.
Üçüncü Taraf Bir Hizmet Kullanmak
Sizi takip etmeyi bırakanları takip etmenin en etkili yolu, üçüncü taraf bir uygulama veya web sitesi kullanmaktır. Twitter, takip edilmeyenlerden haberdar olmanız için basit bir yol sağlamaz, ancak ek uygulamalar kullanılabilir. Yine de güvenmediğiniz uygulamalara erişim vermeniz tavsiye edilmez.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın