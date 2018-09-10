Twitter, "Sesli Canlı Yayın"ı Duyurdu!
Sosyal medya devi, ilginç bir canlı yayın seçeneğini iOS kullanıcılarına sundu!
Twitter, Periscope uygulaması sayesinde uzun bir süredir diğer sosyal medya ağlarında olduğu gibi akıllı telefonunuzdan canlı yayın yapmanıza olanak sağlıyor. Ancak sosyal medya devi, bazı kullanıcılarının görüntü olmadan platform üzerindeki takipçilerine canlı yayın yapmak istediğini hissetmiş olacak ki, sadece sesli canlı yayın özelliğini kullanıcılarına sundu. Yenilik, şimdilik sadece iOS cihazları üzerinde yayınlandı.
Geçtiğimiz gün içerisinde yapılan duyuruda; sosyal medya devi Twitter, iOS kulllanıcıların artık sosyal ağ üzerinde sesli yayın yapabileceklerini belirtti. Ancak şimdilik sadece Apple cihazları üzerinde görülen bu özelliğin Android kullanıcılarına ne zaman uğrayacağı konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Windows üzerinde sunulan Twitter PWA'nın (Gelişken web uygulaması) ise bu özelliğe kavuşup kavuşmayacağı tamamen belirsiz.
Twitter'ın çoğu kullanıcı tarafından istendiği görülmeyen bu özelliğe öncelik vererek akıllı telefon uygulamasına eklemesi ilginç bir durum. Bunun yanında kullanıcıların her gün Twitter üzerinde istediklerini belirttiği Tweet düzenleme özelliği konusunda ise hâlâ bir ilerleme yok. Yakın zamanda Twitter CEO'su Jack Dorsey'in dahi yazım hatalarına kurban gittiğinin görülmesiyle tekrar gündeme gelen bu özelliği Twitter'ın gündeme getirmemiş olması kullanıcılar arasında tepkilere neden olmuştu.
Doğan Kürşat Aktaş
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