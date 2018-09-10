Twitter, "Sesli Canlı Yayın"ı Duyurdu!

Sosyal medya devi, ilginç bir canlı yayın seçeneğini iOS kullanıcılarına sundu!

Twitter, "Sesli Canlı Yayın"ı Duyurdu!

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