Twitter, TikTok'u Satın Almak için Görüşmeler Yapıyor

Kısa video paylaşım platformu TikTok'un peşinde olan firmaların arasında Twitter'ın da olduğu ortaya çıktı.
Wall Street Journal'a göre Twitter, TikTok'un ABD ayağını satın almak için firmayla "ön görüşmelerde" bulundu. Görüşmelerin ilk aşamalarında bulunulduğundan, herhangi bir satın alma gerçekleşmeyebilir. Bununla birlikte iddiaya göre Twitter, daha küçük boyutu nedeniyle Microsoft karşısında avantajlı. Bunun nedeni, uzmanlara göre satın alma gerçekleşirse, Twitter'ın daha az antitröst incelemesine maruz kalacağı.
Bununla birlikte Twitter'ın piyasa değeri 29 milyar dolar ve TikTok'un sadece ABD ayağı on milyarlarca değere sahip olabilir. Bu durumda Twitter'ın yatırımcılardan yardım alması ve büyük bir borcun altına girmesi gerekebilir. Elbette satın alma, TikTok'un 41 milyon olduğu iddia edilen aktif kullanıcısıyla Twitter'da çok şeyi değiştirebilir.
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