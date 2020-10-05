Twitter, "Trump'a Ölüm" Dileyenlere Artık Tahammül Etmeyecek

Twitter ve Facebook, ABD başkanı Donald Trump'ın Covid-19'a yakalanması üzerine pek uygulamadıkları bir ilkeyi geçerli hale getirdi!

Twitter Ölüm Dileğine "Tahammül Etmeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19'a yakalandığını açıklamasının saatler ardından birçok kullanıcı, bu durumdan memnun olduğunu tweet'lemeye başladı. Bunun üzerine Twitter devreye girerek "ölümü veya ciddi zararı dileyen tweet'lere tahammül edilemeyeceğini" söyledi.

Twitter, Motherboard'a yaptığı bir açıklamada kuralın nisan ayından bu yana geçerli olduğunu söyledi. Buna karşın Internet Archive'a bakıldığında bu ilkenin 2019 ilkbaharında geldiğini görüyoruz. Twitter'ın iletişim bölümünden yapılan açıklamada bu kuralın çiğnenmesi halinde hesabın askıya alınmayabileceği belirtildi. Yani firma, genellikle bu tür tweet'leri silmekte yetiniyor ve tweet'i silene dek hesabı askıya alabiliyor.

Bu arada Facebook'tan bir yetkili de Trump'un ölmesini dileyen paylaşımları, yorumlar dahil olmak üzere sildiğini söyledi.

Sosyal platformların önlemleri ilk bakışta yerinde gibi görünse de, daha önce ölüm tehditleri saçan grupları yalnızca izlemekle yetindiler, üstelik bu yıllarca devam etti. Bu tür gönderiler gerçek şiddete yol açarken Facebook ve Twitter'ın daha önce neden bu kadar dikkatli davranmadığı bilinmiyor.

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