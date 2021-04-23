Twitter Türkiye'de Şirket Kurdu, Temsilcisi de Belli Oldu

Twitter, Türkiye'de yeni bir şirket kurduğunu resmi olarak açıkladı. Şirketin temsilcisi konumunda bulunan isim ise herkesi şaşırttı.

Twitter Türkiye temsilcisi kim? Belli oldu!

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