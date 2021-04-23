Twitter Türkiye'de Şirket Kurdu, Temsilcisi de Belli Oldu

Sosyal medya devlerine Türkiye'de yasal temsilcilik kurma zorunluluğu getirilmesinin ardından Twitter da, geçtiğimiz günlerde ülkemizde bir yasal temsilcilik bulunduracağını açıklamıştı. Ve şimdi Twitter'ın attığı adımlar netleşti.
Twitter, Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi isimli yeni bir şirket kurulduğunu resmi olarak açıkladı. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına göre şirketin merkezi İstanbul - Şişli'de bulunuyor; sermayesi ise 10.000 TL. Şirketin kurucusu olarak, ABD merkezli T.I. Redwing LLC şirketinin adı geçiyor. Şirket adına yetkili olarak belirlenen isim ise, ABD - San Fransisco'da ikamet eden Kevin Cope isimli kişi gösterildi.
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