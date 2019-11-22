Twitter, Tweet Zamanlamayı Test Ediyor

Twitter, eksikliği uzun süredir hissedilen "tweet zamanlama" işlevini test etmeye başladı!

Twitter, Tweet Zamanlamayı Test Ediyor

Twitter, tweet'leri zamanlamaya yönelik bir işlevi test ettiğini duyurdu. Bu tür bir işlev, üçüncü parti Twitter uygulaması TweetDeck'te uzun zamandır sunuluyordu ancak her şey planlandığı gibi giderse, işlev yakında Twitter'ın web sürümüne gelecek.

İşlev, şu an bir "deney" olarak anıldığından, herkese sunulacağına dair bir garanti yok. Testler yarı açık olarak yapılıyor; bu nedenle bazı kullanıcılar, farkında olmasalar da işleve sahipler. Her zamanki dört simgenin yanında dikey elips menüsünü görüyorsanız, işleve sahipsiniz demektir. Aksi halde beklemekten ve işlevin herkese gelmesini ummaktan başka yapabileceğiniz bir şey yok.

İşlev test sırasında kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanırsa (bunun olmaması için bir neden yok) ve herhangi bir sorun yaşanmazsa, yakında daha çok kullanıcıya genişletilebilir.

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