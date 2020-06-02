Twitter Web Sitesinde, Tweet Zamanlama Nasıl Yapılır?

Twitter, web sitesinde tweet'leri zamanlama işlevini nihayet sunmaya başladı. En az birkaç yıldır istenen bu işlev, gece yarısı aklınıza gelen garip fikirleri gün doğarken otomatik olarak paylaşmanıza izin veriyor.
Yeni zamanlama işlevini kullanmak oldukça kolay, ancak ilk bakışta gözünüze çarpmayabilir. İşte işlevi kullanmanın yolu.
- Twitter'ı açın ve yeni bir tweet yazmaya başlayın.
- Tweet düzenleyicisinin altındaki takvim simgesine tıklayın.
- Açılır kutucukları kullanarak tweet'in yayınlanacağı tarihi, saati ve saat dilimini seçin, ardından tweet'inizi tamamlayın. Gönderiniz, belirlediğiniz saatte yayınlanacak.
- Tweet'i hemen paylaşmak veya zamanlamak istemezseniz, yazma kutucuğunu kapatın "Taslak olarak kaydet"i seçin. Bu tweet'i tamamlamak istediğinizde, tekrar takvim simgesine tıklayın ve "Zamanlanmış tweet'ler" üzerine tıklayın, ardından "Taslaklar" sekmesine tıklayın.
- Kaydettiğiniz taslakları ve zamanlanmış tweet'leri yönetmek için dilerseniz, takvim menüsünden "Zamanlanmış" üzerine de tıklayabilirsiniz.
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