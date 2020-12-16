Twitter, Yakın Geçmişin Popüler Uygulaması Periscope'u Kapama Kararı Aldı

Bir blog yazısı aracılığıyla yapılan açıklamaya göre Twitter, canlı video yayını hizmeti Periscope'u kapatıyor. Uygulamanın arkasındaki ekibin söylediğine göre uygulama, Mart 2021 tarihi itibariyle kullanılabilir olmayacak, uygulamanın bir sonraki yayımı ile beraber yeni kullanıcıların hesap oluşturmasına izin verilmeyecek.
Periscope ekibinin söylediğine göre kapanma bir süredir düşünülüyordu ve uygulama "sürdürülemez bakım-modu durumunda" bekliyordu. Firma, kullanımının azaldığını, uygulamayı sürdürme masraflarının yüksek olduğunu ve muhtemelen artmaya devam edeceğini söylüyor. Blog yazısında belirtilene göre hizmet daha erken bir dönemde kapatılabilirdi ancak 2020'nin sıra dışı şartları sebebiyle firmanın öncelikleri değişmişti.
Tabii ki Periscope'un sonlandırılması Twitter'ın videolardan tamamen vazgeçmesi anlamına gelmiyor, video hizmetleri Twitter'ın içerisinde varlıklarını sürdürecek. Periscope'un temel özelliklerinin büyük bir kısmı zaman içerisinde Twitter'a taşındı ve bu da pek çok kullanıcı için Periscope'un gerekli olmaması anlamına geldi. Twitter üzerinde paylaşılan Periscope yayınları halen tekrar oynatılabiliyor ve geri kalanlarını da kullanıcıların Mart ayındaki uygulama kapanmasına kadar indirmeleri mümkün.
Twitter kısa bir süre önce ses ve video iletişimine odaklanan Squad firmasını satın almıştı ve bunun da Periscope'un sonlandırılmasıyla ilgili olduğu tahmin edilebilir. Görünene göre Twitter, platformunda yazı tabanlı iletişimin ötesine geçmeyi ve ana platformuna daha fazla özellik getirmeyi planlıyor.
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