Twitter'da Yeni Gündem: "Tweet Zamanlama" İçin Geri Sayım Başladı

Twitter'ın en çok istenen işlevlerden biri olan "Tweet zamanlama" işlevini bazı kullanıcıların kullanımına açtığı iddia edildi. Tweetdeck gibi üçüncü parti istemcilerde bir süredir bulunan işlev, birçok Twitter kullanıcısının çok işine yarayabilir.
Tweet zamanlamanın nasıl çalıştığına dair ekran görüntüleri, The Next Web tarafından paylaşıldı. İşlev, hazırladığınız bir tweet'in belirli bir gün ve saatte otomatik olarak yayınlanmasını sağlıyor. Twitter, zamanladığınız tweet'leri yönetebilmeniz için bu tweet'lerin bulunduğu bir bölümü de kullanıma sunuyor.
Firma geçen sene, planlama işlevini tweet oluşturma penceresine dahil ederek bir deney başlatmıştı. Ancak firma, bunun yerine işleve yönelik yeni bir düğme eklemeyi tercih etmiş görünüyor. Sadece belirli kullanıcılara açılan yeni işlevin sadece bir deney mi, yoksa kalıcı olacak bir işlev mi olduğu henüz bilinmiyor.
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