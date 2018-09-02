Twitter Yeni İşlevini Test Ediyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Korsanlar