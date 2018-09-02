Twitter Yeni İşlevini Test Ediyor
Twitter, "takip etmeyi bırakmayı öneren", tartışlabilecek bir özelliği test etti!
Bu hafta Twitter, kullanıcılara takip etmeyi bırakmasını öneren bir hesap listesi sunan yeni özelliğini test etti.
İlk olarak TheNextWeb'ten Matt Mavarra tarafından tespit edilen test, yalnızca birkaç günlüğüne yürütülse de, kullanıcının Twitter hesabında kullanıcıların önerilen bir "takip etmeniz gerekmeyen hesaplar" listesini gözden geçirmesini önerdi.
Twitter The Verge'e yaptığı açıklamada, testin kullanıcıların zaman çizelgelerini temizlemeye yönelik bir adım olduğunu söyledi.
"İnsanların ilgil alanlarıyla alakalı bir haber akışı istediğini biliyoruz. Bunu yapmanın bir yolu, düzenli olarak etkileşime geçmedikleri kişileri takip etmeyi bırakmaktır." ifadesi açıklamada yer alıyordu. "İnsanların, takip etmekten vazgeçip beğenmediklerini kontrol etmek için etkileşimde bulunmadıkları hesapları ortaya çıkarmak için inanılmaz derecede sınırlı bir test gerçekleştirdik."
Özelliği testi şimdilik sona ermiş durumda ve Twitter, özelliği kalıcı olarak kullanıma sunup sunmayacağını henüz doğrulamış değil.
Levent Öztürk
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