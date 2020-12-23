Twitter yeni özelliği 'Spaces'ı test etmeye başladı! Nasıl kullanılacak?

Twitter, oldukça popüler olan bir sosyal ağ ve mikro blog sitesi olarak pek çok kullanıcının hayatında yer alıyor. Dünyada ve ülkemizde de sıkça kullanılan Twitter'a zaman zaman yeni özellikler ekleniyor. En son hikayeler özelliği gelmişti. Twitter şimdi de yeni özelliği 'Spaces'ı test etmeye başladı.
TWITTER SPACES ÖZELLİĞİ NEDİR?
Mikro blog platformu Twitter yeni özelliği Spaces'ı iOS işletim sistemini kullanan kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladı. Spaces ile kullanıcılar, takipçilerinin sohbete katılabilecekleri bir alan oluşturabilecek.
Twitter'daki herkes sohbeti dinleyebilecek ve emoji kullanarak tepki verebilecek ancak kimin konuşacağını sadece toplantı sahibi kontrol edebilecek.
Economictimes'ın haberine göre Twitter, daha önce bu özelliğin tanıtımını yayınlayarak, marjinal topluluklara , kendi platformunda tacize ve tacize maruz kalma olasılığı daha yüksek olan gruplara öncelik vereceğini söyledi.
İKİLİ VEYA GEUP HALİNDE SESLİ ARA YAPILABİLECEK
Kullanıcıların Twitter üzerinden sesli sohbet edebilmesini sağlayacak olan özellik sayesinde, ikili veya grup halinde sesli arama yapılabilecek.
Twitter, Spaces'ın lansmanına ek olarak, test için el hareketlerine benzer tepkiler, canlı transkriptler, raporlama ve engelleme ve Spaces'ta tweet paylaşabilme gibi başka özellikler de geliştirdiğini söyledi.
Şu an test aşamasında olan Spaces'ın ne zaman kullanıma gireceği henüz bilinmiyor.
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