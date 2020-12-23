Twitter yeni özelliği 'Spaces'ı test etmeye başladı! Nasıl kullanılacak?

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan Twitter, yeni özelliği Spaces'ı bir grup iOS kullanıcısıyla test etmeye başladı. Yeni özellikle beraber Twitter kullanıcıları, sesli sohbet yapabilecek. İşte detaylar...