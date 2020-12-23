Twitter yeni özelliği 'Spaces'ı test etmeye başladı! Nasıl kullanılacak?

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan Twitter, yeni özelliği Spaces'ı bir grup iOS kullanıcısıyla test etmeye başladı. Yeni özellikle beraber Twitter kullanıcıları, sesli sohbet yapabilecek. İşte detaylar...

Twitter yeni özelliği 'Spaces'ı test etmeye başladı! Nasıl kullanılacak?

Twitter, oldukça popüler olan bir sosyal ağ ve mikro blog sitesi olarak pek çok kullanıcının hayatında yer alıyor. Dünyada ve ülkemizde de sıkça kullanılan Twitter'a zaman zaman yeni özellikler ekleniyor. En son hikayeler özelliği gelmişti. Twitter şimdi de yeni özelliği 'Spaces'ı test etmeye başladı.

TWITTER SPACES ÖZELLİĞİ NEDİR?

Mikro blog platformu Twitter yeni özelliği Spaces'ı iOS işletim sistemini kullanan kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladı. Spaces ile kullanıcılar, takipçilerinin sohbete katılabilecekleri bir alan oluşturabilecek.

Twitter'daki herkes sohbeti dinleyebilecek ve emoji kullanarak tepki verebilecek ancak kimin konuşacağını sadece toplantı sahibi kontrol edebilecek.

Economictimes'ın haberine göre Twitter, daha önce bu özelliğin tanıtımını yayınlayarak, marjinal topluluklara , kendi platformunda tacize ve tacize maruz kalma olasılığı daha yüksek olan gruplara öncelik vereceğini söyledi.

İKİLİ VEYA GEUP HALİNDE SESLİ ARA YAPILABİLECEK

Kullanıcıların Twitter üzerinden sesli sohbet edebilmesini sağlayacak olan özellik sayesinde, ikili veya grup halinde sesli arama yapılabilecek.

Twitter, Spaces'ın lansmanına ek olarak, test için el hareketlerine benzer tepkiler, canlı transkriptler, raporlama ve engelleme ve Spaces'ta tweet paylaşabilme gibi başka özellikler de geliştirdiğini söyledi.

Şu an test aşamasında olan Spaces'ın ne zaman kullanıma gireceği henüz bilinmiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Mate 40 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 24 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, bluetooth kulaklık ve daha birçok ürün...
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Günün En çok Okunanları
Elon Musk'tan çok ilginç bir itiraf geldi: "Apple'a satmaya çalıştım"
Steve Wozniak'ın Çizdiği Apple II Çizimleri, BirServet Karşılığında Satıldı
Katlanabilir iPhone (iPhone Flip) İçin İlk Kez Tarih Verildi
Twitter yeni özelliği 'Spaces'ı test etmeye başladı! Nasıl kullanılacak?
Bir Android 11 Sürprizi Daha: Samsung Galaxy S10 Lite'a Android 11 Geldi

 

 