Twitter'a yeni özellik 'fleets' adıyla geldi: Fleet nedir?

Twitter, diğer tüm sosyal medya devlerinin yaptığını nihayet yapmaya karar verdi: Twitter'a Fleets nedir?

Beklenen Özellik, Twitter'a Fleets Adıyla Geldi

Twitter'a yeni özellik 'fleets' adıysa geldi... Peki, Fleet nedir? Hemen hemen her sosyal medya platformunun mesaj, video, resim paylaşımlarının 24 saat sonra otomatik olarak kaybolmalarını sağlama seçeneği bulunuyor. Facebook, Snapchat, Instagram ve diğerlerinde bu özellik Hikayeler olarak biliniyor. Ama şimdiye kadar Twitter bu akıma dahil olmamıştı. Şimdiye kadar diyoruz; çünkü artık Twitter'ın da benzer bir özelliği var.

Kendi kendini yok eden gönderi fikri yeni olmasa da, Twitter en azından benzersiz bir isim bulmaya çalışmış ve sonunda bu özelliği Fleets olarak isimlendirdi. Şu anda yalnızca birkaç ülkedekullanıma sunulan Fleets, bir süre sonra tüm Dünya'ya açılacak. Haber yayına hazırlanırken, Fleets özelliği henüz Türkiye'de kullanıma açılmamıştı.

Fleet gönderileri iOS ve Android uygulamalarıyla sınırlı ve çeşitli şekillerde oluşturulabiliyor. Mevcut bir tweet'i paylaşabiliyor veya sıfırdan bir şeyler yazmayı tercih edebiliyorsunuz. İsterseniz metin ve emoji ekleyerek fleet'lerdeki resimleri veya videoları da kullanabiliyorsunuz. Gönderildikten sonra, yayınınızı kaç kişinin gördüğünü ve bunların tam olarak kim olduğunun bir dökümünü iizlemeniz de mümkün.

Bu yeni özellik Twitter'a yavaş yavaş gelmeye başlıyor ve hangi ülkede ne zaman açılacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

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