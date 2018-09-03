Twitter'a "Yorum Dizisi" Özelliği Gelebilir!
Twitter, tweet'lere gelen yorumları daha anlaşılır bir formatta sunmanın peşinde!
Twitter, uzun zamandan beri ağındaki kullanıcıların etkileşimlerini ve kullanım deneyimini geliştirmenin peşinde. Yaklaşık bir sene önce bir tweet içerisinde kullanılabilecek karakter sınırını 140 karakterden 280 karaktere yükselten sosyal medya devi, tweet dizilerini de "daha takip edilebilir" bir şekilde sunmak istiyor.
Twitter'ın başında bulunan Jack Dorsey tarafından retweetlenen bir tweet'te, Twitter ürün geliştirme ekibinin liderliğini yapan Sara Haider'ın iki adet ekran görüntüsü paylaştığı göze çarpıyor. Bir iPhone X üzerinde kullanılan ve geliştirme aşamasındaki bir Twitter yapısından alınan ekran görüntüsünde, Twitter üzerindeki bir gönderiye gönderilen yanıtların görsel olarak farklı bir şekilde ele alındığı bir tasarımı gözler önüne seriyor. Sara Haider, tweetinde Twitter ekbinin bu konuda geri bildirim istediğini belirtiyor: "Hey Twitter. Buraya sohbet havası vermek adına bir iki özellik üzerinde oynama yapıyoruz. Çevrimiçi göstergeleri ve yorum dizileri. Henüz erken aşamada ve farklı fikirler peşindeyiz. Düşünceleriniz neler?"
Buna göre, bir tweet'e gönderilen birçok yanıta gönderilen yanıtlar renk kodu ile birbirlerinden ayırt edilecek ve bu şekilde hangi tweet'in kime cevap olarak yazıldığı daha kolay anlaşılacak. Bu görsel tasarım taslağı, Reddit'in subreddit'lere gönderilen gönderilere gelen yanıtların düzenlenmesi için tasarlanan arayüze tıpatıp uyuyor. Bu yorum düzeni, Facebook tarafından da gönderilere gelen yorumların düzenlenmesi açısından yakın zamanda benimsenmişti.
Bir diğer yenilik ise, kullanıcıların profil resimlerine eklenmesi öngörülen çevrimiçi göstergeleri. Bu ise aynı Facebook ve Instagram'da olduğu gibi kullanıcıların cevap vermek istediğiniz sırada çevrimiçi olup olmadığını göstermek için konulmuş. Sara Haider'a bu konuda gelen geri bildirimler ise olumsuz yönde, çünkü kullanıcılar bu özelliğin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca kullanılabilir olduğu görüşünde. Örneğin, Twitter'ın en büyük belalısı olan troll'ler, hedeflerinin çevrimiçi olmasını bekleyip saldırılarını daha etkili bir şekilde yapabilirler. Haider ise kullanıcıların bu özelliklerin üzerinde tam yetki sahibi olacağını söyleyerek bu konudaki endişeleri bir miktar hafifletmiş durumda.
Bunlar erken test aşamasında olan özellikler olduğundan dolayı pek az kişi bu özelliklere sahip Twitter yapılarına erişebiliyor. Ayrıca Twitter bu özellikleri tüm kullanıcılara sunmak isterse, bunu büyük ihtimalle kodlamadaki hataları minimuma düşürdükten sonra yapmak isteyecektir.
Doğan Kürşat Aktaş
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