Twitter'a "Yorum Dizisi" Özelliği Gelebilir!

Twitter, tweet'lere gelen yorumları daha anlaşılır bir formatta sunmanın peşinde!

Twitter'a "Yorum Dizisi" Özelliği Gelebilir!

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