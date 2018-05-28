Twitter'da 2008'e Geri Gidebilirsiniz
Bu ilginç teknik sayesinde, Twitter'da 2008'e gidip zaman yolculuğu yapabilirsiniz...
İnternet girişimcisi ve eski Kickstarter CTO'su Andy Baio, oluşturduğu bu link sayesinde Twitter kullanıcılarını 2008'e geri yolluyor. Eğer Twitter hesabınız o kadar eski değilse bile takip ettiğiniz sayfaların 2008'e ait tweet'lerini görebilirsiniz.
2008'de, nedense çok as kişi "beğenme" ve "retweet" tuşlarını kullanıyormuş. Daha sessiz ve sakin bir ortam gibi görünen geçmiş Twitter'da insanların bu fonksiyonlara yeterince kolay erişememesi bu duruma sebep olmuş gibi görünüyor. 140 karakter limiti ile kendini ifade etmeye çalışan insanların bu sıkıntısı ancak 2017'de çözüldü.
2008'de Twitter sadece iki yaşındaydı, yani sosyal medya platformu 21 Mart 2006'da kurulmuştu. Örneğin Donald Trump, Mart 2009 tarihinde Twitter'e katıldı ve 4 Mayıs'ta ilk tweet'ini paylaştı, bu yüzden 2008'de ona ait bir paylaşım bulunmuyor.
Daha pratik ve kullanışlı bir yöntem için Twitter arama çubuğuna "filter:follows until:2008-05-25 -filter:replies" yazıp arama yapabilirsiniz. Bu kod içindeki tarih değerlerini değiştirerek Twitter'da geçmişindeki istediğiniz bir anı ziyaret edebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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