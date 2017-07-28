Twitter'da Değişen Bir Şey Yok!

Twitter, son çeyrek raporunu yayınladı ve bu rapor, değişen bir şeyin olmadığını ortaya koydu!

Twitter'da işler yine bildiğiniz gibi!

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