Twitter'da Değişen Bir Şey Yok!
Twitter, son çeyrek raporunu yayınladı ve bu rapor, değişen bir şeyin olmadığını ortaya koydu!
Twitter ikinci çeyrek gelir raporunu yayınladı ve ilk dikkat çeken, beklentilere rağmen aylık aktif kullanıcı sayısını yine artıramaması oldu. Bu da büyüme bekleyen yatırımcıların çekincelerinin artmasına ve firmanın hisselerinin %14 kadar düşerek 16.85 dolara düşmesine sebep oldu.
Mikro-blog hizmeti 328 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu ve bu da bir önceki çeyrekte duyurduğu miktarla tamamen aynı. Gelir %4.7 düşerek 573.9 milyon dolar noktasına geriledi. Firma, 116.5 milyon dolarlık net kayıp bildirdi ve bu da hisse başına 16 sent anlamına geliyor.
Twitter, her ne kadar kullanıcı miktarında bir artış göstermeyi başaramamış olsa da, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre her gün siteyi ziyaret eden kullanıcıların %12 arttığını söyledi.
Firma COO'su Anthony Noto, yatırımcı görüşmesinde gelir büyümesi için yapılacak pek çok şey olduğunu ve işletme temellerinin yanı sıra gelir sağlayan ürünlerinin de büyümeyi gösterecek şekilde gelişmeleri gerektiğini belirtti.
Üçüncü çeyrekte Twitter, vergi, küçülme, faiz ve amortisman öncesinde 130 milyon ile 150 milyon dolar arasında bir gelir bekliyor ancak firmanın uygun bir uzun süreli büyüme yolu bulduğuna yatırımcıları inandırması için yapması gereken daha çok şey var...
Levent Öztürk
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