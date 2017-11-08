Twitter'da Tarihi 280 Karakter Değişimi!

Twitter, olmaz denileni en sonunda gerçeğe dönüştürdü, tarihinin en büyük değişimini yaptığını resmi olarak duyurdu!

Twitter'da Tarihi 280 Karakter Değişimi!

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Twitter'da Tarihi 280 Karakter Değişimi!

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