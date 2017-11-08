Twitter'da Tarihi 280 Karakter Değişimi!
Twitter, olmaz denileni en sonunda gerçeğe dönüştürdü, tarihinin en büyük değişimini yaptığını resmi olarak duyurdu!
Twitter, tarihinde bir ilke imza atarak, zaman zaman çok fazla tartışılan karakter sınırlamasını tüm dünyadaki kullanıcıları için genişlettiğini duyurdu. Bugünde dek 140 karakterle sınırlı kalan tweet'ler, artık 280 karaktere kadar uzamış durumda. Sosyal ağ devi, 280 karakter uygulamasını bir süredir kısıtlı bölgelerde test ediyordu.
Twitter'dan gelen konu ile ilgili açıklama şu şekilde:
"Eylül ayında dünyadaki herkesin tek bir Tweet'le kendini daha kolay anlatabilmesi için 140 karakter limitini artıran bir test uygulamaya başlamıştık. Amacımız, Twitter'ı Twitter yapan hız ve özlüğü koruduğumuzdan emin olarak bu değişikliği mümkün kılmaktı. Tüm verilerin ışığında bu hedefimize ulaştığımızı ve bu değişimi düşüncelerin bir Tweet'e sığdırılmaya çalışıldığı tüm dillerde başlatacağımızı bildirmekten dolayı çok heyecanlıyız.
Testin ilk günlerinde, yeni ve alışılmamış bir uygulama olduğu için birçok insan 280 karakter limitini doldurarak Tweet attı ama kısa bir süre sonra bu değişim olgunlaştı. İnsanların 140 karakterden daha fazlasını kullanmaları gerektiğinde daha kolay ve daha sık Tweet attıklarını gördük. Ama asıl önemlisi, insanlar çoğunlukla 140'tan az karakter kullanarak Tweet attılar ve Twitter'ın öz olma özelliği korunmuş oldu."
Kısacası artık, Twitter üzerinde yazdıklarınız için yeni limitiniz 280 karakter. Bakalım bu değişim, çok da parlak zamanlar geçirmediği bilinen Twitter'ı ne şekilde etkileyecek...
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