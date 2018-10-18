Twitter'dan Troll'ler İçin Yeni Taktik
Twitter, troll'lerle olan büyük mücadelesinde taktik değiştiriyor; "utandırma" dönemine başlıyor!
Twitter uzun zamandır Troll işgali altında. Troller, kullanıcıları rahatsız eden paylaşımları için Twitter'ı uğrak noktası ilan etmiş durumda. Irkçılık, nefret ve hakaret içerikli mesajlarla gün boyu karşılaşıyoruz. Sosyal medya servisinin, konuyla ilgili politikaları uzun süredir eleştirilerin odak noktasındaydı. Lakin işler artık değişiyor.
Twitter öncelikle "berraklık" politikasını geliştirecek. İkinci olarak Tweet'i rapor eden kişi, söz konusu iletileri "varsayılan modda" göremeyecek.
Tweet'i rapor eden kişi, söz konusu Tweet'e ulaşmak isterse "Bu iletiyi rapor ettiniz" mesajı ile karşılaşacak. Rapor eden kişi isterse "Görüntüle" simgesine tıklayarak bu Tweet'e (tabii silinmediyse) ulaşabilecek. Rahatsız edici mesajı gönderen kişiye; Tweet silindikten sonraki 14 günlük süreçte bile gerek ilgili mesaj, gerekse profill üzerinden "Yaptırımlar" bağlantısı yollanacak. Bu süreçte kişinin, mesajından utanıp kendisine gelmesi umut edilecek.
Şirket sözcüsü konuyla ilgili şu açıklamada bulunuyor: "2017 yılından beri yüzden fazla çözüm yolu denedik. Tüm amacımız Twitter'ı daha güvenli hale getirmekti. Kuralları değiştirdik ve geliştirdik. Raporlanan kişiyi 'Yaptırımlar' sekmesine yönlendirerek bilinçlendirmeyi umuyoruz."
Barış Terun
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