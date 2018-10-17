Twitter'ın Başı İlginç Bildirimlerle Belada

Dev sosyal medya ağının mobil uygulamasına gelen tuhaf bildirimler insanları şaşkına çevirdi!

Twitter'ın Başı İlginç Bildirimlerle Belada

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

Oyuncular buraya!

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