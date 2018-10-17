Twitter'ın Başı İlginç Bildirimlerle Belada
Dev sosyal medya ağının mobil uygulamasına gelen tuhaf bildirimler insanları şaşkına çevirdi!
Pazartesi günü ABD saatiyle 21.30 sularında ortaya çıkan bir sorun, akıllı telefonlarında Twitter uygulamasını kullanan kullanıcıları şaşkına çevirdi. Kullanıcılar bildirim sesiyle telefonlarını ellerine aldıklarında Twitter'dan gelen çok sayıda bildirimlerin çoğunun rastgele rakam ve sayılardan oluştuğunu gördüler.
Kullanıcılar bildirimlere dokunmaları durumunda ise bildirimin kendilerini uygulamada en son nerede bulundular ise oraya götürdüklerini gördüler.
Twitter CEO'su Jack Dorsey ise Salı sabahı problemin farkında olduğunu ve Twitter ekibinin iş üstünde olduğunu belirten bir Tweet gönderdi. Tweet'te kendi telefonundan gönderdiği ekran görüntüsüyle aynı problemi yaşıyor olduğunu gösteren Dorsey, Tweet'inde "Problemi biz de yaşıyoruz. İş üstündeyiz." cümlelerine yer verdi.
We're seeing this issue too. On it. pic.twitter.com/pzjd6248gJ— jack (@jack) 16 Ekim 2018
Dorsey, bir süre sonra kendi Tweet'ine yanıt olarak yazdığı bir başka Tweet'te problemin çözülmüş olması gerektiğini ancak probleme neyin yol açtığını hâlâ anlamaya çalıştıklarını belirtti.
Should be fixed now. Working to understand why it happened— jack (@jack) 16 Ekim 2018
Twitter destek hesabı ise bir süre sonra iOS cihazlarında bulunan kırmızı nokta şeklindeki bildirim belirteçlerinin kodlarda gözükmemesi gerektiğini ancak bir hata sonucunda bildirim sayaçlarının kodlarda göründüğünü ancak problemin artık çözüme kavuştuğunu açıkladı.
You know those red bubbles that appear when you get notifications? Usually, you wouldn't see this in numbers and code, but that's how we talk to your phone so you get those notifications. It's fixed, we're good. https://t.co/JA71hewEvS— Twitter Support (@TwitterSupport) 16 Ekim 2018
Bu açıklama olayın nasıl olduğunu açıklasa da buna neyin sebep olduğu konusunda bir bilgilerinin olmadığını açıklayan Dorsey, sebebi bilmeseler de problemin kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söyledi.
The why, from team: "We send an invisible background notification to the app with badge counts (mainly unread notifications, DMs, etc.). The issue caused these notifications to become visible for a short period of time. We don't know exactly why, but quickly reverted."— jack (@jack) 16 Ekim 2018
Tabii ki Twitter problemin çözüme kavuşturulduğu süreçte karmaşa içerisindeydi ve Twitter ekibi dahil çoğu hesap bu olayın tam anlamıyla tadını çıkardı:
Well, that was weird. https://t.co/2cYhjPclck— Twitter (@Twitter) 16 Ekim 2018
Anyone else get this weird Twitter notification? ?? pic.twitter.com/JH0YwrnZ8D— Phoenix Suns (@Suns) 16 Ekim 2018
Twitter is becoming self aware.— Justin Chandler (@KOSDFF) 16 Ekim 2018
This seems about right for how things have been going pic.twitter.com/oZ5BCkw00E— Alex Zalben (@azalben) 16 Ekim 2018
Doğan Kürşat Aktaş
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