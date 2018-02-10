Twitter'ın Brexit araştırması sürüyor
Twitter, Brexit'i etkilemeye çalışan 49 hesap buldu...
Birleşik Krallık yöneticileri, Rus tabanlı hesapların 2016 Brexit oylamasını etkilemeye çalışıp çalışmadıklarının araştırılması için Facebook ve Twitter'a bir süredir baskı yapıyorlardı. Her iki platformun da daha önce verdiği cevaplar, Birleşik Krallık'ın dijital, kültür, medya ve spor komitesi tarafından yetersiz bulunmuştu ve her iki firmadan da daha iyi bir sonuç vermeleri istenmişti. Şimdi ise BuzzFeed News'in haberine göre Twitter, küçük çaplı da olsa bir Rus etkisi bulmuş durumda.
Twitter'ın BK poliçe lideri Nick Pickles'ın seçilmiş komiteye yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın İnternet Araştırma Ajansı'na bağlı olan 49 hesap Brexit kampanyası sırasında toplamda 942 tweet göndermişlerdi. Bu tweetler de 461 kez retweet edilmiş ve 637 kez beğenilmişti. Tabi ki bu sayı, Pickles'ın söylediğine göre referandum hakkında tweet gönderen toplam hesap sayısının %0.005'inden daha azını temsil etmekte.
Bir Twitter sözcüsünün Engadget ile yaptığı görüşmede bu bulgular doğrulanırken, Twitter'ın araştırmalarının sadece komite tarafından istenen bilgilerle sınırlı olmadığı ve araştırmaların devam etmekte olduğu söylenmekteydi. Sayıların bir kez daha altını çizen sözcü, bu sayıların ortalamada hesap başına 10 beğeni alındığı ve 13'ten az retweet edildiğini söylerken, bunun çok düşük seviyede bir etkileşim olduğunu belirtti.
Bu sayılar oldukça küçük olsa da, tweet'leri toplamda kaç kişinin gördüğü belli değil ve eğer Twitter'ın ABD seçimleri üzerine yaptığı araştırmaya bakılırsa, zaman ilerledikçe bu sayıların artacağı tahmin edilebilir...
Levent Öztürk
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