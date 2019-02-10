Twitter'ın Önlemleri İşe Yaradı!
Twitter'ın en önemli sorunlarından biri, atılan ciddi adımlarla birlikte ortadan kalkmaya başladı!
En son finansal sayılarda görünene göre Twitter'ın mesaj "sağlığını" arttırma çabaları meyvelerini vermeye başladı ve firma, en son raporunda kötüye kullanma şikayetlerinde yıl bazında %16'lık düşüş ve karlılık oranlarında önemli bir artış bildirdi. Son üç ayda Twitter 909 milyon dolar gelir ve 225 milyon dolar kar elde etmeyi başardı.
Bu sayılar çok fazla gibi gözükmese de, Twitter'ın bir yıl önceki raporuna göre oldukça büyük bir artış anlamına geliyor. Twitter'ın geliri bir yıl önceki 665 milyon dolar miktarından 909 milyon dolara ulaşmayı başarırken bu gelirin 791 milyon doları, 425 milyonu ABD içerisinde ve 366 milyonu uluslararası olmak üzere reklam geliri olarak gözüküyor. Veri lisansları da geri kalan 117 milyon doları oluşturuyor.
Twitter, kolaylıkla yanlış yorumlanabilecek bir ölçek olduğunu söyleyerek nadiren Günlük Aktif Kullanıcı sayısı hakkında konuşuyor. Normalde, sadece her çeyrekte yaşanan artışı yüzde olarak belirten firma, bir önceki yıla göre Twitter kullanıcılarının ne kadarının günlük olarak tweet attığını belirtiyor. Ancak bu sefer firma, "Paraya çevrilebilir" Günlük Aktif Kullanıcı (mDAU) sayısını, yani Twitter'ın reklam için hedef olarak kullanabildiği kişileri açıkladı.
Doğal olarak beraberinde Twitter'ın sadece kendisi için iyi gözüken sayıları yatırımcılara gösterdiği suçlamasını da getiren bir şekilde mDAU sayısı oldukça iyi gözüküyor. Rapora göre günlük aktif kullanıcı sayısı üçüncü çeyrekteki 124 milyondan dördüncü çeyrekte 126 milyona artmış durumda. Bunların 27 milyonu ABD'de yer alırken 99 milyonu uluslararası olarak gözüküyorlar. Ancak gelir miktarlarından da anlaşılabileceği gibi, daha az olmasına rağmen ABD kullanıcıları Twitter için daha verimli oluyor.
Aylık aktif kullanıcıların sayısı ise düşmüş gibi gözüküyor. Finansal yılın başında 336 milyon olan bu sayı, şu anda 321 milyon olarak gözüküyor. Ancak Twitter, bu hesapların büyük bir kısmının spam, sahte veya hizmet üzerinde istenmeyen hesaplar olduğunu söylemeye devam ediyor. Ayrıca önümüzdeki aydan itibaren de aylık kullanıcı sayılarını bildirmeyi bırakacak ve bu da istedikleri verileri alamayan yatırımcıların duruma şüpheli yaklaşmalarına sebep olabilir.
Firma, 2019 yılında Twitter üzerindeki kötüye kullanma davranışlarını azaltmak için daha pro-aktif bir yaklaşım göstereceğini söylüyor. Ayrıca Twitter, politik olarak motive olan grupların ve sahtecilerin toplu halde hesap yaratmalarını daha zor hale getireceğini ve "raporlanan içeriğin 3 kat daha etkili olacağını" söylüyor ancak bu sayının ne anlama geldiğini açıklamış değil.
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