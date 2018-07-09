Twitter'ın Sahte Hesap Savaşı Sürüyor
Twitter, kullanıcı sayısını azaltmasına rağmen sahte hesaplara karşı savaşını büyüterek sürdürüyor...
Twitter'ın yanlış bilgiler yayan veya platformda milyonlarca spam tıklama oluşturan sahte hesaplar ile dolu olduğu bilinen bir gerçek. Mikro-blog sitesi botnetler ve sahte profiller ile mücadelesi söz konusu olduğunda gösterdiği çabaları hiç azaltmadan sürekli olarak devam ettiriyor ve geçtiğimiz iki ay içerisinde de bu çaba daha önce karşılaşılmamış bir seviyeye ulaştı.
Washington Post'un haberine göre Twitter, sadece Mayıs ve Haziran aylarında sahte olduğunu belirlediği 70 milyondan fazla hesabı dondurdu ve bu ay içerisinde de bu çaba son hızla devam ediyor. Haberde belirtilene göre bu sayı, Twitter'ın Rusya'nın platformu manipüle ederek 2016 ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığını açıkladığı geçtiğimiz yılın Kasım ayından beri süren hesap dondurma hızının iki katı anlamına geliyor. Twitter, bu yılın başlarında Rus botlarını takip ve retweet eden kişilere e-postalar göndermişti.
Twitter'ın kötü davranışlara karşı agresif politikası kullanıcı tabanının büyümesini negatif olarak etkileyebilse de, görünene göre sosyal ağ, kullanıcılarının çoğunluğuna iyi ve sağlıklı bir ekosistem sunmak için kullanıcı tabanı sayısının düşmesini pek umursamıyor.
Twitter'ın Güven ve Güvenlik Yardımcı Başkanı Del Harvey'nin söylediğine göre firma, konuşma özgürlüğü ve kullanıcılarının güvenliği arasındaki dengede yeni bir yola doğru ilerliyor. Yönetici, eğer diğer kişilerin güvenli hissetmelerini engelliyorsa konuşma özgürlüğünün çok anlamlı olmadığını belirtiyor.
Levent Öztürk
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