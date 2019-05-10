Twitter'ın Sahte Takipçileri Her Yerde!
Twitter fenomenleri hakkında yayınlanan bu yazı, eminiz sizin de aklınızı biraz karıştıracak!
New York Times'ın geçtiğimiz aylarda yayımladığı bir yazıya göre, ünlü isimlerin veya fenomenlerin bir kısmı, aslında o kadar da popüler olmayabilir. Genel bakış açısı ünlülerin bir çeşit etik kuralına uyarak hile yapmadıkları varsayımı olsa da, iddiaya göre John Leguizamo'dan Kathy Ireland'a ve hatta Twitter kurul üyesi Martha Lane Fox'a kadar pek çok kişi, sahte takipçiler ile sosyal medya varlıklarını büyüten pek çok hizmetten biri olan Devumi ile takipçi sayılarını arttırmış. Hatta Times'ın söylediğine göre Twitter kullanıcılarının yüzde 15'e kadar çıkabilen bir kısmı gerçek insanlardan oluşmuyor bile olabilir. Yazıda belirtilen Devumi takipçilerine sahip diğer kişilerin arasında Michael Dell de bulunmakta.
Times'ın yazısına göre Devumi ve benzerleri aynı zamanda politik kampanyalar sırasında da Twitter takipçileri satmış. Her ne kadar Twitter bu botların bazılarından gelen otomatik veya zamanlı mesajlar belirlemiş olsa da,büyük bir kısmı sadece kişileri olduklarından daha popüler göstermek için tasarlanmış takipçi botlar olarak gözüküyor.
Ayrıca Times'ın belirttiği üzere bu takipçi botlar, para kazanmak amacıyla da kullanılabiliyor. Fenomenler için takipçisi sayısı çok önemli ve YouTube yıldızlarının doğduğu bu yeni piyasada, her yıl reklam amaçlı milyarlarca dolar harcanıyor. Ünlü ya da fenomenleri markalarla buluşturan bir firma olan Captiv8 tarafından toplanan verilere göre 100.000 takipçisi olan bir kişi reklam tweet'leri için ortalamada 2.000 dolar kazanırken, bir milyon takipçisi olan bir kişi ortalamada 20.000 dolar kazanabiliyor.
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