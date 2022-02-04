Twitter'ın Test Ettiği Downvote (Beğenmeme) Özelliği İçin Yeni Dönem!

Twitter, "downvote" yani "beğenmeme" düğmesinin testini dünya genelinde belirli bir kullanıcı grubuna genişlettiğini duyurdu. Firma, geçtiğimiz Temmuz ayındaki ilk denemelerden "olumlu geri bildirim" aldığını söyledi.
Firma gönderdiği bir tweet üzerinde "ilgili bulmadığınız yanıt türleri hakkında çok şey öğrendik ve bu testi web'de daha fazla genişletiyoruz. Yakında iOS ve Android üzerinde daha fazla [kullanıcı], yanıt downvote seçeneğini kullanma imkanına sahip olacak" dedi.
Twitter, daha önce de olduğu gibi, bir yanıtın aldığı olumsuz oyların (downvote) sayısının herkes tarafından görülemeyeceğini ve kullanıcıların olumsuz oylarının yalnızca kendilerine görüneceğini söylüyor. Sosyal medya devi, ilk testlerde downvote için farklı versiyonlar sundu. Bazı kullanıcılar olumlu oy (upvote) ve olumsuz oy (downvote) düğmeleri görürken, diğerleri yalnızca kalp/beğen seçeneğinin yanında bir olumsuz oy düğmesi gördü. Üçüncü versiyonda ise test kullanıcılarına bu seçenekler yerine yukarı ve aşağı bakan başparmakların olduğu düğmeler gösterildi. Twitter, dünya genelindeki yeni testlerin aynı seçenekleri sunup sunmayacağını belirtmedi.
Twitter, test kullanıcılarının çoğunluğunun "yanıtın rahatsız edici olarak algılandığı veya alakalı olmadığını veya her ikisini birden düşündükleri için aşağı oku tıkladığını" söyledi.
Twitter'ın ilk olumsuz oy deneyine verdiği bir tweet yanıtında belirttiği gibi Reddit, 2005'deki başlangıcından beri olumsuz oyları kullanıyor. Facebook da 2018'de benzer bir test yaptı, ancak bu özellik kalıcı olmadı. Instagram ise hizmetle ilişkili olumsuz baskının bir kısmını ortadan kaldırmanın bir yolu olarak kullanıcıların beğenileri gizlemesine izin veriyor.
Beğenmeler, beğenmemeler, olumsuz oylar ve tepki emojileri, sosyal medya eleştirmenleri tarafından genellikle konuşmaları iyileştirebilecek veya daha toksik hale getirebilecek özellikler olarak belirtiyor. Twitter'ın söylediğine göre denemeler şu ana kadar olumlu geçti. Twitter Safety, "Downvote testine katılan kişiler, bunun Twitter'daki konuşmaların kalitesini artırdığı konusunda hemfikir" diyor ve ekliyor: "Daha fazlasının kullanımına sunuldukça başkalarının nasıl düşündüğünü görmekten heyecan duyuyoruz."
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