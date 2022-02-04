Twitter'ın Test Ettiği Downvote (Beğenmeme) Özelliği İçin Yeni Dönem!

Twitter, downvote (olumsuz oy ya da beğenmeme) testini genişletmeye karar verdiğini duyurdu. Görünüşe bakılırsa Twitter'ın bu çabası, özelliğin Facebook'ta olduğu gibi "ortadan kaybolması" ile son bulmamasını sağlacak!

  • Levent Öztürk
Twitter, downvote testini genişletiyor...
Twitter

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