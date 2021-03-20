Twitter'ın Türkiye kararı resmen açıklandı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını duyurdu.
Sayan, "Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak! Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi" mesajını paylaştı.
Twitter tarafından bildirilen atama kararıyla birlikte Pinterest dışında temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı.
Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak!
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. pic.twitter.com/LoVlmvpiOc— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021
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