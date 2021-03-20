Twitter'ın Türkiye kararı resmen açıklandı...

Türkiye'ye temsilci atayıp atamayacağı merak konusu olan twitter'ın kararı resmen açıklandı.

Twitter'ın Türkiye kararı resmen açıklandı

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