Typhoon Studios: Yayın yapan kullanıcılardan para alınsın

Typhoon Studios'un yöneticisi Alex Hutchinson'ın oyun yayıncılarının ve onları izleyen oyunseverlerin, oyun yapımcılarına ve geliştiricilerine ödeme yapması gerektiğini savunan sözleri tepki çekti.