Typhoon Studios: Yayın yapan kullanıcılardan para alınsın

Typhoon Studios'un yöneticisi Alex Hutchinson'ın oyun yayıncılarının ve onları izleyen oyunseverlerin, oyun yapımcılarına ve geliştiricilerine ödeme yapması gerektiğini savunan sözleri tepki çekti.

Typhoon Studios: Yayın yapan kullanıcılardan para alınsın

Typhoon Studios'un yöneticisi, yayın yapan oyuncuların ve izleyen oyunseverlerin, geliştirici ve yayıncılara ödeme yapması gerektiğini söyledi.

Google'ın Stadia hizmeti için oyun geliştirsin diye satın aldığı Typhoon Studios'un Alex Hutchinson isimli yöneticisinin bu tweeti, sektörün önde gelenleri tarafından tepki çekti.

Müzik Paylaşmaktan Endişelendiğiniz Kadar Oyun Yayınlamaktan da Endişelenin

Hutchinson, yayıncıların müzik paylaşmaktan endişelendikleri kadar oyun yayınlamaktan da endişelenmeleri gerektiğini söyledi.

Müzik Kullanımında Telif Hakkı

Twitch üzerinden yayın yapan kişiler, yayınlarında lisanslı müzik kullanmıyorlar çünkü müzik sahiplerinin telif hakkı var. Hutchinson'ın bu açıklaması ise yayıncı şirketlerin de böyle bir karar alıp, almayacağı konusunda tartışmalara neden oldu.

Google Açıklama Yaptı: Kendi Fikrini İfade Etti

9to5Google, konuyla ilgili olarak Google'a ulaştı. Google yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda Hutchinson'ın Stadia, Google ya da YouTube'un düşüncesini yansıtmadığını söylediler. Yani Hutchinson, herhangi bir şeyden haberdar olduğundan değil de sadece düşüncesini dile getirmek için böyle bir açıklama yapmıştı.

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