Uber Aracında Yaşanan Cinayet Araştırılıyor

Uber, bu sefer de bir cinayet olayı ile karşı karşıya: Uber sürücüsü, yolcusunu öldürmekle suçlanıyor!

Uber Aracında Yaşanan Cinayet Araştırılıyor

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