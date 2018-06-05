Uber Aracında Yaşanan Cinayet Araştırılıyor
Uber, bu sefer de bir cinayet olayı ile karşı karşıya: Uber sürücüsü, yolcusunu öldürmekle suçlanıyor!
Denver'daki bir Uber sürücüsü hakkında, 1 Haziran sabahı yolcusunu öldürmesinin ardından birinci derece cinayet suçlaması ile soruşturma başlatıldı. Michael Hancock'un ifadesine göre, müşterisi Hyun Kim'e, otoyolda kendisine saldırmasının ardından nefsi müdafaa olarak birkaç defa ateş etti. Uber, inceleme hakkında detay vermeyi kabul etmezken, polise yardımcı olduğunu ve Hancock'un sürücü uygulamasına erişimini engellediğini açıkladı.
Hancock'un iddialarının doğruluğu bilinmezken, yanında bir silah taşıyarak Uber'in şartlarını ihlal ettiği kesin. Uber, çoğu ABD eyaletinde hem sürücülerin hem de yolcuların ateşli silah taşımasını (bu yasağın sınırlandırıldığı bazı eyaletler hariç) yasaklıyor ve firma, bu durumunun Colorado için geçerli olduğunu doğrulamış durumda.
Bir yandan da, Uber'in bu olayı engelleyebilme yeteneği sorgulanıyor. Firmanın, Hancock'un araca silah getirmesini engellemesi mümkün olamazdı ancak Uber, daha detaylı bir geçmiş kontrolü ile daha önce kanun güçleriyle büyük problemler veya "yakın geçmişte" küçük problemler yaşamış olan sürücüleri işe alma konusunda daha dikkatli olması, sürücülerin bu tür olaylara karışmalarında en azından firmanın suçlanmasını önlemek için önemli olabilir...
Levent Öztürk
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