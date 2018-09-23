Uber artık trafik durumunu kendi belirleyecek!

Uber, artık trafik verilerini Google'dan almadan kendi toplayacak...

Uber artık trafik durumunu kendi belirleyecek!

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