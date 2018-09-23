Uber artık trafik durumunu kendi belirleyecek!
Uber, artık trafik verilerini Google'dan almadan kendi toplayacak...
Uber geçmişte Google'ın trafik verilerini kullanarak var olan durumu belirliyordu ancak firma artık kendi yolunu çizmeye karar vermiş gibi gözüküyor. Araç paylaşımı firmasının TechCrunch'a söylediğine göre daha önce dikkat çekmeyen boyutlardaki kendi trafik verilerini kullanan testlerini büyütmeye karar verdi.
Yolculuk uygulamasını açtığınızda potansiyel rotalarınızdaki trakfik durumunun renklerle kodlanmış bir sunumunu görebileceksiniz. Bu veriler hem geçmiş seyahat bilgilerinden hem de sürücü telefonlarından toplanan gerçek zamanlı bilgilerden hesaplanıyor.
Firma, 2017'den beri bazı konumlarda verilerini şehir görevlileri ile paylaşıyordu ancak bu veriler şehir planlamaya yardımcı olma amacını taşıyordu.
Firma sözcüsünün söylediğine göre bu genişletilşmiş testlerin amacı, bisiklet ve benzeri bir aracı kullanmanızın daha iyi olduğu zamanlar da dahil olmak üzere, bilgili bir seçim yapmanızı sağlamak. Şehir merkezine araba içerisinde gitmek rahat olsa da, bazı durumlarda yürümek veya bisiklet kullanmak çok daha hızlı olabiliyor. Hatta Uber, otobüs kullansanız bile bazı şehirlerdeki Masabi ortaklığı dolayısıyla avantaj sağlamaya devam ediyor.
Tabi ki bu hareketin arkasında başka amaçlar da olabilir. Daha gerçekçi trafik tahminleri, sabırlı yolcuların Lyft'e geçmelerini engelleyebilir. Ayrıca bu sistem ile beraber Uber'in Google'a bağımlılığı da azalıyor ve iki firma arasında rekabetin büyümesi ile beraber bunun iyi bir şey olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bunun yanı sıra firma, kendi trafik teknolojisini istediği gibi geliştirirken Google'ın teknolojiyi geliştirmesini beklemek zorunda da kalmayarak rakiplerine karşı bir avantaj yakalayabilir.
Levent Öztürk
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