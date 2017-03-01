Uber CEO'su, Kendi Hizmetini Kullanırken İşleri Batırdı
Popüler "araç çağırma" hizmeti Uber'in CEO'sunun garip davranışı internete sızınca olan oldu!
Bloomberg tarafından ele geçirilen bir videoda, bir Uber sürücüsünün firmanın CEO'su Travis Kalanick'i düşürülen fiyatlardan dolayı azarladığı görülmekte. Videoda Uber Black sürücüsü Fawzi Kamel, Uber'in lüks hizmetinin fiyatlarını düşürdüğü için hırçın CEO'ya kızıyor ve "senin (Kalanick) yüzünden" neredeyse 100.000 dolar kaybettiğini söylüyor. Bu da yolculuğun büyük bir kısmında dostane kalan Kalanick'in sinirlenmesine sebep oluyor.
Kalanick, Kamel'in iddiası olan fiyat düşüşüne karşılık olarak "Saçmalık" diyor. Kamel, 20 dolar ile başladıklarını ve şu anda mil başına 2,75 dolar civarında ücret aldıklarını belirtiyor.
Kalanick, arabayı terk etmeden önce, "bazı kişiler kendi yaptıkları için sorumluluk almayı sevmiyorlar. Hayatlarındaki her şey için başkasını suçluyorlar. Bol şanslar!" cümlelerini kuruyor. Buna karşılık Kamel de "sana bol şans, ama biliyorum ki çok uzağa gidemeyeceksin" cümlesini kuruyor. Bloomberg'in belirttiğine göre Kamel, Kalanick'e bir yıldız derecelendirmesi vermiş durumda. Tahminen Kalanick'in de aynı şeyi yaptığı söylenebilir.
Birkaç ay önce Uber ve Kalanick'in çok yol alamayacağı düşüncesi komik gözükebilirdi. Firma neredeyse 80 milyar dolar değerine sahip durumda ve Dünya genelinde yüzlerce şehirde çalışarak aylık milyonlarca yolculuk sağlamakta. Öyle ki, Dünya'nın Uber'in ayakları altında gözüktüğü söylenebilir.
Ancak geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde Uber'in geleceği hakkında şüpheler oluşmaya başladı. Yüz binlerce kullanıcı, Kalanick'in Trump yönetimi ile bağlantısı sebebiyle hesaplarını sildi ve daha sonra, eski bir mühendisin firmada cinsel taciz iddiaları hızlı bir şekilde yayılarak, Kalanick'in bir inceleme başlatmasına ve hızlı bir sonuç sözü vermesine sebep oldu.
Bütün bunların üstüne Uber, Google'ın otonom araba kısmı tarafından çalıntı teknoloji iddiası ile açılan bir dava ile karşı karşıya. Uber, bu iddiaların yersiz olduğunu söylese de, toplumu otonom arabalarının yasal ve güvenli olduğuna inandırmaya oldukça zorlanıyor gibi gözükmekte.
Levent Öztürk
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