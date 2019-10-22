Uber'in Hikayesi, Dizi Oluyor!
Başta ülkemiz olmak üzere Dünyanın pek çok ülkesinde büyük tartışmalara yol açan Uber'in hikayesi, TV ekranlarına taşınıyor!
- Levent Öztürk
Ünlü yapımcılar Brian Koppelman ve David Levien'in, Showtime için hazırladıkları son proje, Uber'i de TV ekranlarına taşıyacak. Variety'nin bildirdiğine göre ikili, Dünya'yı neredeyse ikiye bölmüş olan araç paylaşım hizmeti Uber hakkında yeni bir dizi hazırlıyor. Bu proje, firmanın gizemli yeni firma olarak başladığı yolculuğuna, yaşadığı zorluklara ve firmanın eski CEO'su Travis Kalanick'e odaklanacak. Kalanick, etik endişeler ve diğer yönetim sorunları dolayısı ile firmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
Seri, genel olarak New York Times teknoloji habercisi Mike Isaac'in "Super Pumped: The Battle for Uber" kitabını temel alacak.
Henüz dizinin ne zaman yayınlanacağı, kimlerin yıldız rollerini üstleneceği ve hatta adı hakkında bir detay verilmiş değil. Ancak Ocean's 13 ve Runaway Jury gibi filmlerin yazarlığını da yapmış olan yapımcı ikilinin daha önceki yapımlarına bakılırsa, izlemesi keyifli bir seri olacağı kesin.
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