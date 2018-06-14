Uber, İhtiyaçlara Uygun Yazılımlar Geliştriyor!
Uber toplumun her kesimine hitap etmeye kararlı ve bu bağlamda, Uber Lite'i geliştirdi.
Uber, dünyanın en kalabalık ülkelerine hitap etmek için ciddi bir taarruza geçti. Uber'in yeni yazılımı Lite, bunu kolayca başaracak seviyede.
Uber, mevcut uygulamasının grafiksel açıdan aşırı zengin olduğuna ve bazı ülkelerdeki yavaş internette probleme neden olabileceğini düşündüğünden yeni bir uygulamayı kamuoyunun beğenisine sundu.
Uber Lite, özellikle 2G temelli olarak geliştirilmiş. Ne de olsa Hindistan gibi ülkelerde bırakın 4G'yi, 3G bile pek sorun içeriyor. Üstelik bu tip ülkelerdeki akıllı telefon kullanıcıları genellikle eski modelleri tercih ediyor. Uber zekice bir hamle yaparak Uber Lite'in saklama alanını 5 MB seviyesinde sınırlamış. Maalesef pek çok ülkede 64 GB'lık akıllı telefonlara sahip olan kişiler azınlıkta. Dolayısıyla şirket oyunu, kurallarına göre oynuyor.
Diğer göze çarpan bir ayrıntı ise, Uber Lite'ın uygulama için standart harita tabanlı bir arayüze sahip olması... Bazı kullanıcılra bu özelliği değiştirmeyi tercih etmiyor ve konum ayarlamaları ile uğraşmıyor. Söz konusu kullanıcılar bunun yerine, GPS koordinatları ve uygulama tarafından önerilen bir dizi alternatifi seçebiliyor. Uber ayrıca, uygulamanın zaman içinde ince ayar yapmayı öğreneceğini, dolayısıyla varsayılan olarak harita tabanlı bir arayüzün yeterli olduğunu düşünüyor.
Uber Lite şimdilik sadece Android işletim sistemlerini destekliyor. Hindistan gibi popülasyonu bol ama uygun fiyatlı cihazları temsil eden ülkeler, çoğunlukla Android işletim sistemini tercih ediyor. Dolayısıyla Apple temelli cihazlar ve iOS'u tercih eden işlemciler geliştirimiş grafiklerle donatılmış Apple uygulamaları tercih ediyor.
Barış Terun
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