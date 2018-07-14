Uber Kazasının Yan Etkileri Sürüyor
Uber aracının karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından haftalar geçse de, yan etkileri can yakmaya devam ediyor!
Uber'in sürücüsüz araçlarının geçtiğimiz aylarda Arizona'da karıştığı ölümlü kazanın ardından şirket, otonom sürüş çalışmalarını durdurduğunu açıklamıştı. Ve bu kararın yan etkileri, görünüşe göre şimdi ortaya çıkıyor.
Uber'in Pittsburgh'da yayın yapan Action 4 News kanalına yaptığı açıklama, otonom sürüş bölümünde çalışan 100 kişinin işten çıkartıldığını ortaya koydu. Bu 100 kişinin hangi görevlerde çalıştığı açıklanmasa da, çoğunun araç operatörü olduğu tahmin ediliyor.
Uber'den bir sözcü, çalışmaların durdurulması ve ardından gelen yeni işten çıkartmaların, şirketin otonom sürüşten vazgeçtiği anlamına gelmediğini söylüyor. Ancak çalışmaların ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Uber, yeterli güvenlik seviyesine ulaşmayı bekliyor ve görünüşe göre bu seviyeye henüz ulaşılabilmiş değil.
Böyle bir durumda, araç operatörlerinin işten çıkartılması aslında pek de şaşırtıcı değil. Yollara çıkmayan araçlar için operatör çalıştırmak, doğal olarak Uber için pek mantıklı olmayacaktır.
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