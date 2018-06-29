Uber, Londra'daki lisansını geri almak istiyor
Uber, daha önce elinden alınan Londra lisansını geri kazanmak için mahkemeye çıkacak
Uber, uzun süredir beklediği Pazartesi günü gerçekleşecek duruşmada Londra'daki çalışma lisansının geri verilmesini isteyecek.
İngiliz başkentinin ulaşım düzenleyicisi Transport for London (TfL - Londra için ulaşım), Eylül ayında yapılan başvuruda araç paylaşımı firmasının özel kiralama lisansını yenilemeyi reddetmişti.
Düzenleyici, Uber'in yaşadığı sorunlarla kurumsal sorumluluk örneği göstermediğini ve bunun da toplum güvenliği ve sağlığı için problemler oluşturabileceğini söylemişti.
O sırada yapılan açıklamada, Uber London Limited'in özel kiralama işletimi lisansı almaya uygun görülmediği belirtilmişti.
Bu kararın ardından Uber, geçmişte "ciddi hatalar" yaptığını kabul etmiş ve TfL'nin kararının adil olduğunu söylemişti. CEO Dara Khosrowshahi, "hareketleri ve davranışları ile güveni yeniden sağlayacakları" sözünü vermişti. O zamandan beri de Uber, York ve Brighton'daki çalışma lisanslarını da kaybetti.
Londra duruşması Westminster Magistrates' Court'ta (Westminster Sulh Ceza Mahkemesi) gerçekleşecek ve birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Mahkeme, TfL'nin kararının doğruluğunu sorgulamaktansa, Uber'in lisansını geri almak için şu anda uygun olup olmadığına karar verecek.
Levent Öztürk
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