Uber'den Yeni Düzenleme İçin İlk Açıklama!
Uber, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla hayata geçirilen yeni taşımacılık düzenlemesi konusunda ilk açıklamasını yaptı!
Dün gündeme bomba gibi düşen yönetmelik değişikliği sonrasında herkes, Uber'in Türkiye macerasının sona geldiğini konuşmaya başlamıştı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, yapılan yeni düzenleme sonrasında "Bugün itibarı ile Uber bitmiştir" demişti.
Uber ise, yaşananlarla ilgili kısa ve öz bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar söylendi:
"Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız. Saygılarımızla."
İstanbul'daki UBER sürücülerinin kayıtlı olduğu Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği Başkanı Ersin Kula ise, yeni düzenlemeyi eleştirdi. Hürriyet'in haberine göre Ersin Kula, yaptığı açıklamada "D2 belgesiyle ilgili yapılan değişikliğin bizi kapsamadığını düşünüyoruz. Bu değişiklik daha çok şehirler arası taşımacılık yapan turizm firmalarını etkiler. Ancak henüz uygulamasını görmediğimiz için tedirginiz. İstanbul'da mevcut bir plaka çetesi var. Bunlar günlerce araç şoförlerimizi darp etti. Devlet de bu çeteye teslim olmamalıdır. Bu değişikliğe isyan ediyoruz. Biz de düzenlemenin iptali için başvuruda bulunacağız. Ayrıca biz şehir içinde D2 belgesinden daha çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği turizm izin belgesini kullanıyoruz. Polisler, UBER şoförlerini çevirdiklerinde bu belgelere bakmadan ceza veriyor. Ancak mahkemede bu cezalar iptal ediliyor. Yeni düzenleme ile nelerin değişeceğini göreceğiz" dedi.
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