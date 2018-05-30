Uber'den Yeni Düzenleme İçin İlk Açıklama!

Uber, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla hayata geçirilen yeni taşımacılık düzenlemesi konusunda ilk açıklamasını yaptı!

Uber'den Yeni Düzenleme İçin İlk Açıklama!

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