Uber'e Bir Şok da İBB'den Geldi

Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte bir anda zor durumda kalan Uber'e bir darbe de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi!

Uber'e bir şok da İBB'den geldi

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