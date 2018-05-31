Uber'e Bir Şok da İBB'den Geldi
Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte bir anda zor durumda kalan Uber'e bir darbe de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi!
Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ile yapılan yeni taşımacılık düzenlemesi, bilindiği gibi Uber'i zor durumda bırakmıştı. Bu düzenlemede, hem Uber sürücüleri için, hem de bu tip hizmetleri kullanan müşteriler için ağır yaptırımlar söz konusuydu.
Ancak görünüşe göre işler, Uber için daha da zorlaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bugün yaptığı açıklamada, hükumetin konu ile ilgili aldığı kararın arkasında duracaklarını söyledi.
Uysal'ın açıklamaları şu şekilde: "Turizm belgesi alan kişi veya firma, bu belge ile İstanbul'a gelen kendi müşterisi olan turistleri ancak bir yerden bir yere götürebilir veya İstanbul'da gezdirebilir. Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz. Bizim verdiğimiz belgenin başka bir amaçla kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun da birebir trafik denetleyecek."
Uysal, açıklamasının devamında taksi sürücülerine kendilerini yenilemeleri ve Uber'in verdiği hizmeti aratmamaları konularında tavsiyelerde bulundu.
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